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Галеристки
4.6
Галеристки
, 2026
The Gallerist
США, Франция / триллер
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Места съёмок
4.6
В ролях
Дженна Ортега
Kiki Gorman
Натали Портман
Polina Polinski
Да’Вин Джой Рэндольф
Stella Burgess
Кэтрин Зета-Джонс
Зак Галифианакис
Dalton Hardberry
Стерлинг К. Браун
Даниэль Брюль
Charli XCX
Юссеф Керкур
Doug
Даг Рэнд
Perez Curator
Luke Stratte-McClure
Officer Richardson
Режиссер
Кэти Янь
Сценарист
Кэти Янь
,
James Pedersen
Композитор
Andrew Orkin
,
Джозеф Шерли
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США / Франция
Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
2026
Производство
Concordia Studio, MountainA, Slow Pony
Другие названия
The Gallerist
Еще
Рейтинг фильма
4.6
Оцените
14
голосов
4.4
IMDb
Обновлено 9 декабря 2025
Отзывы о фильме
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