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4.6
Киноафиша Фильмы Галеристки
4.6

Галеристки

, 2026
The Gallerist
США, Франция / триллер
4.6

В ролях

Дженна Ортега
Дженна Ортега
Kiki Gorman
Натали Портман
Натали Портман
Polina Polinski
Да’Вин Джой Рэндольф
Да’Вин Джой Рэндольф
Stella Burgess
Кэтрин Зета-Джонс
Кэтрин Зета-Джонс
Зак Галифианакис
Зак Галифианакис
Dalton Hardberry
Стерлинг К. Браун
Стерлинг К. Браун
Даниэль Брюль
Даниэль Брюль
Charli XCX
Charli XCX
Юссеф Керкур
Doug
Даг Рэнд
Perez Curator
Luke Stratte-McClure
Officer Richardson
Режиссер Кэти Янь
Сценарист Кэти Янь, James Pedersen
Композитор Andrew Orkin, Джозеф Шерли
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Франция
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2026
Производство Concordia Studio, MountainA, Slow Pony
Другие названия
The Gallerist

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 14 голосов
4.4 IMDb
Обновлено 9 декабря 2025

Отзывы о фильме

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