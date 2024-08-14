Меню
14 августа 2024 17:17
Новые звезды присоединяются к расследованию в трейлере четвертого сезона «Убийств в одном здании»

Свежие серии начнут выходит 27 августа.

Стрим-сервис Hulu представил трейлер четвертого сезона хитовой детективной комедии «Убийства в одном здании». Тру-крайм подкаст Чарльза (Стив Мартин), Оливер (Мартин Шорт) и Мэйбл (Селена Гомес) стало необычайно популярным, так что голливудские киноделы захотели экранизировать приключения троицы главных героев.

В шокирующем финале третьего сезона дублерша Чарльза по имени Сазз Патаки (Джейн Линч) становится жертвой покушения и погибает. Не исключено, что на самом деле мишенью убийцы был Чарльз. Вместе с Оливером и Мэйбл он пытается выяснить, кто же стоит за этим преступлением.

Вернувшись в Нью-Йорк из Голливуда, детективы-любители вновь погружаются в тайную жизнь многоквартирного дома «Аркония». Компанию Чарльзу, Оливеру и Мэйбл составят актеры, которые должны сыграть их в предстоящей экранизации их подкаста. В трейлере показано знакомство главных героев с их киношными двойниками в исполнении Юджина Леви, Зака Галифианакиса и Евы Лонгории.

В актерском составе также задействованы Мэрил Стрип, Давайн Джой Рэндольф, Мелисса Маккарти, Кумэйл Нанджиани, Майкл Сирил Крейтон, Молли Шеннон и Ричард Кайнд. Создателями проекта являются Стив Мартин и Джон Хоффман.

Фото: Hulu
Елена Королева
Елена Королева
