«Потерянное звено»: Рецензия Киноафиши

Сэр Лайонел Фрост много лет странствует по свету в поисках монстров из древних мифов и легенд. Он считает, что давно заслужил членство в элитном клубе путешественников, однако высокомерные соотечественники, опасаясь конкуренции, не спешат его туда принимать. Новым шансом для Фроста становится таинственное письмо, в котором указано местонахождение существа, именуемого Сасквочем (он же Бигфут, он же Йети, он же Снежный человек). Британский исследователь считает его потерянным звеном в эволюционной цепочке человека. Чтобы доказать свою теорию, Фрост по рекомендации автора анонимного послания едет в Новый Свет и без труда находит легендарное «чудовище».

Гигантский гоминид, обитающий в лесной чаще, оказывается вовсе не агрессивным зверем, а вполне разумным и дружелюбным созданием. Он рассказывает Фросту о своей печальной судьбе: все его американские сородичи вымерли, и теперь вся надежда — на дальних родственников из Тибета. Сасквоч просит учёного отвезти его на другой конец света и помочь семейному воссоединению. Фрост дает слово джентльмена, и необычная парочка отправляется в захватывающее путешествие. По дороге им предстоит обзавестись симпатичной спутницей Аделиной и разделаться с заклятыми врагами и завистниками.

«Потерянное звено»

Для поклонников анимации выход «Потерянного звена» — одно из самых важных событий года. Это пятый по счету фильм анимационной студии Laika, все предыдущие работы которой составляли достойную конкуренцию захватившим рынок корпорациям Disney и DreamWorks.

Laika — это «Коралина в стране кошмаров», «Паранорман», «Семейка монстров» и «Кубо. Легенда о самурае». Каждая из картин — штучный продукт, вещь высочайшего качества: студия занимается кукольной анимацией с привлечением новейших технологий (многие детали, например, печатают на 3D-принтерах). Возглавляет компанию Трэвис Найт, сын основателя Nike Фила Найта, наследный принц, который отказался идти по отцовским стопам, потому что слишком сильно любил анимацию. Он не просто рулит делами Laika — он её ведущий аниматор и к тому же режиссёр «Кубо», номинированного в 2017 году на два «Оскара».

«Потерянное звено»

Если задуматься о том, что объединяет фильмы студии, то на поверхность всплывёт странное и неожиданное для семейной анимации слово «макабр». Авторы Laika не боятся говорить со своими зрителями — даже самыми маленькими — о смерти и других пугающих понятиях. Девочка Коралина попадает в параллельный мир, населенный доппельгангерами с пуговками вместо глаз (новые родители радостно презентуют такие и ей — вместе с иголкой). Мальчик Норман из «Паранормана» общается с призраками. В «Семейке монстров» тролли, живущие в картонных коробках под землей, пугают жителей города. Маленький одноглазый японец Кубо (глаза его лишил собственный дед) вынужден прятаться от мечтающего его убить родственника.

Успех студии транформировался в номинации на «Оскар», но, увы, не в кассовые сборы. По слухам, авторам Laika давно советовали стать чуть проще и ближе к массовой аудитории. «Потерянное звено» выглядит как раз шагом в этом направлении. Дружелюбный здесь не только главный герой. Дружелюбен и сам фильм, лишенный уродливых монстров, призраков, зомби и проходов в потусторонние миры.

«Потерянное звено»

С технической частью у студии по-прежнему полный порядок. Еще в мае 2018 года создатели «Потерянного звена» рапортовали, что для фильма было создано более 110 декораций с 65 уникальными локациями — больше, чем для любой из предыдущих работ Laika. Викторианская Англия представлена шикарными твидовыми костюмами сэра Фроста (он одновременно напоминает Шерлока Холмса и Индиану Джонса) и неоготическими интерьерами, Америка — узнаваемым ковбойским салуном и густыми лесами, затерянное в Тибете королевство йети — снежной пирамидой наподобие Миэрина из «Игры престолов» и ледяным мостом.

Фильм продолжает популярную в современном американском кино тему настоящей семьи и токсичных родственников. Кровные узы важны, но личное счастье и право на самоопределение гораздо важнее: искать нужно тех, кто тебя понимает и принимает таким, какой ты есть, а не тех, кто хочет за твой счёт решить собственные проблемы. Семьёй могут стать и друзья — этот вариант во многих случаях даже более гармоничен.

«Потерянное звено»

Интересно картина обходится с женским персонажем. Героиня, которую в оригинале озвучивает Зои Салдана, — сильная и решительная женщина со взрывным темпераментом. Таких, к счастью, даже в анимации становится всё больше — они не ждут, пока их спасет мужчина, а действуют сами. Но вот беда: черты характера Аделине придумали, а убедительную сюжетную линию (хотя бы и любовную), которая бы их раскрывала — нет. В результате героиня выглядит третьей лишней в компании сэра Фроста и его мохнатого друга. С юмором тоже творится что-то неладное: он то ли полностью потерялся при переводе на русский, то ли отсутствовал изначально.

Главная же проблема «Потерянного звена» заключается в том, что в нем нет той искры макабрического безумия, которая отличала лучшие фильмы Laika. Казалось бы, главный герой одним фактом своего существования бросает вызов устоявшимся представлениям, правилам, стереотипам. Однако единственным, что вводит его в диссонанс с окружающими, становится выбранное им для себя женское имя: Сьюзен. Это, конечно, прогрессивно, но лучше верните нам монстров с пуговицами и одноглазых японских мальчиков.

Ксения Реутова