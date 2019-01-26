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Солнце в ночи Солнце в ночи
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The Sunlit Night

Солнце в ночи, 2019

2019 / Германия / Норвегия
6.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма происходит между Нью-Йорком и крайним севером Норвегии и рассказывает об американской художнице Фрэнсис и эмигранте Яше. Первая прибыла за Полярный круг, чтобы дать толчок своей карьере, а второй – чтобы похоронить своего отца на земле викингов. В свете бесконечного полярного дня, где никогда не заходит солнце, они хоронят собственное прошлое и открывают для себя будущее и семью, о которой они не знали.

  • Фильм является совместным производством США и Норвегии и даже получил 2 миллиона крон от Норвежского института кино.
  • Оригинальное название картины переводится на русский как «Ночь солнечного света».
  • Фильм основан на одноименном романе американки Ребекки Динерштейн, ставшем бестселлером. Динерштейн сама переработала книгу в киносценарий, она же выступила исполнительным продюсером.
  • Идея о создании фильма пришла к Ребекке, когда она получила университетский грант, который финансово возмещал студентам год жизни, за который они должны были написать сборник стихотворений. Динерштейн решила найти необыкновенное место для своей писательской базы, и в итоге попала в здание бывшей психиатрической больницы на острове посреди Норвежского моря. Там она провела целый год, помимо сборника написав роман, ставший основной для этого фильма.

Покинув Нью-Йорк и не подозревая о существовании друг друга, двое молодых людей отправляются на край света, в Норвегию. Начинающая художница Фрэнсис хочет найти на земле Викингов вдохновение, эмигрант Яша – исполнить последнюю просьбу отца. Одинокие и запутавшиеся, они ищут самих себя, но невольно обретут любовь – солнце, которое никогда не заходит.

6.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 17 июля 2020
Премьера в мире 26 января 2019
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Давид Внендт
В ролях
Дженни Слейт
Дженни Слейт
Джиллиан Андерсон
Джиллиан Андерсон
Зак Галифианакис
Зак Галифианакис
Джессика Хехт
Джессика Хехт
Алекс Шарп
Алекс Шарп
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.1
Оцените 13 голосов
6.1 IMDb
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Постер фильма Солнце в ночи 2 постера
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Солнце в ночи

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