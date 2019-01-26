Солнце в ночи, 2019

Действие фильма происходит между Нью-Йорком и крайним севером Норвегии и рассказывает об американской художнице Фрэнсис и эмигранте Яше. Первая прибыла за Полярный круг, чтобы дать толчок своей карьере, а второй – чтобы похоронить своего отца на земле викингов. В свете бесконечного полярного дня, где никогда не заходит солнце, они хоронят собственное прошлое и открывают для себя будущее и семью, о которой они не знали.