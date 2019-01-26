Солнце в ночи, 2019

Действие фильма происходит между Нью-Йорком и крайним севером Норвегии и рассказывает об американской художнице Фрэнсис и эмигранте Яше. Первая прибыла за Полярный круг, чтобы дать толчок своей карьере, а второй – чтобы похоронить своего отца на земле викингов. В свете бесконечного полярного дня, где никогда не заходит солнце, они хоронят собственное прошлое и открывают для себя будущее и семью, о которой они не знали.
Покинув Нью-Йорк и не подозревая о существовании друг друга, двое молодых людей отправляются на край света, в Норвегию. Начинающая художница Фрэнсис хочет найти на земле Викингов вдохновение, эмигрант Яша – исполнить последнюю просьбу отца. Одинокие и запутавшиеся, они ищут самих себя, но невольно обретут любовь – солнце, которое никогда не заходит.