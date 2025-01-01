Меню
Зак Галифианакис
Награды
Награды и номинации Зака Галифианакиса
Zach Galifianakis
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Зака Галифианакиса
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Short-Format Live-Action Entertainment Program
Победитель
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Short-Format Live-Action Entertainment Program
Победитель
Outstanding Short-Format Live-Action Entertainment Program
Победитель
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Short Form Variety Series
Номинант
Outstanding Short Form Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Special Class - Short-Format Live-Action Entertainment Programs
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
MTV Movie Awards 2010
Best Comedic Performance
Победитель
Best Comedic Performance
Победитель
Best Breakout Star
Номинант
MTV Movie Awards 2013
Best On-Screen Duo
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
MTV Movie Awards 2012
Best Comedic Performance
Номинант
MTV Movie Awards 2011
Best Comedic Performance
Номинант
Best Comedic Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
