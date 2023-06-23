Элизабет Бэнкс и Зак Галифианакис преобразуют индустрию игрушек в трейлере «Плюшевый пузырь»

Стриминговый сервис Apple TV + поделился трейлером драматической комедии «Плюшевый пузырь» (The Beanie Bubble), посвященной истории популярной серии игрушек Beanie Babies.

Главные герои — изворотливые предприниматели Тай (Зак Галифианакис) и Робби (Элизабет Бэнкс), которые объединяют силы для создания совместного бренда плюшевых зверьков. Когда их гениальная задумка претворяется в жизнь, продукт начинает быстро набирать обороты, принося своим создателям миллиардные доходы и превращая их в настоящих звезд индустрии. Вскоре Beanie Babies становятся самыми популярными игрушками в мире. Но с каждым новым заработанным долларом отношения между Тайем и Робби становятся все более напряженными, а серьезные проблемы компании все больше выходят на свет.

Главные роли в фильме также исполнили Сара Снук и Джеральдин Вишванатан.

Постановщиками фильма выступили супруги Кристин Гор и Дэмиан Кулаш, для которых этот проект станет режиссерским дебютом в полнометражном кино. Гор наиболее известен как солист музыкальной группы OK Go, а Кулаш — как сценаристка анимационного сериала «Футурама».

«Плюшевый пузырь» выйдет на Apple TV + 28 июля.