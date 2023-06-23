Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Восставшая из ада" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Элизабет Бэнкс и Зак Галифианакис преобразуют индустрию игрушек в трейлере «Плюшевый пузырь»

Элизабет Бэнкс и Зак Галифианакис преобразуют индустрию игрушек в трейлере «Плюшевый пузырь»

23 июня 2023 11:42
Элизабет Бэнкс и Зак Галифианакис преобразуют индустрию игрушек в трейлере «Плюшевый пузырь»

Премьера фильма о взлете и падении популярного бренда плюшевых зверьков состоится в конце июля.

Стриминговый сервис Apple TV + поделился трейлером драматической комедии «Плюшевый пузырь» (The Beanie Bubble), посвященной истории популярной серии игрушек Beanie Babies.

Главные герои — изворотливые предприниматели Тай (Зак Галифианакис) и Робби (Элизабет Бэнкс), которые объединяют силы для создания совместного бренда плюшевых зверьков. Когда их гениальная задумка претворяется в жизнь, продукт начинает быстро набирать обороты, принося своим создателям миллиардные доходы и превращая их в настоящих звезд индустрии. Вскоре Beanie Babies становятся самыми популярными игрушками в мире. Но с каждым новым заработанным долларом отношения между Тайем и Робби становятся все более напряженными, а серьезные проблемы компании все больше выходят на свет.

Главные роли в фильме также исполнили Сара Снук и Джеральдин Вишванатан.

Постановщиками фильма выступили супруги Кристин Гор и Дэмиан Кулаш, для которых этот проект станет режиссерским дебютом в полнометражном кино. Гор наиболее известен как солист музыкальной группы OK Go, а Кулаш — как сценаристка анимационного сериала «Футурама».

«Плюшевый пузырь» выйдет на Apple TV + 28 июля.

Фото: Apple TV+
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Незабываемое путешествие, неожиданная любовь: в России выйдет мелодрама «До встречи на Венере» Незабываемое путешествие, неожиданная любовь: в России выйдет мелодрама «До встречи на Венере» Читать далее 21 июня 2023
Веселая комедия с блестящей Дженнифер Лоуренс: появились отзывы о фильме «Без обид» Веселая комедия с блестящей Дженнифер Лоуренс: появились отзывы о фильме «Без обид» Читать далее 22 июня 2023
Кто скрывается под маской: самая полная история культового жанра слэшер Кто скрывается под маской: самая полная история культового жанра слэшер Читать далее 21 июня 2023
Экс-мажор Евгений Зарубин заступается за своего деда в трейлере комедии «За Палыча!» Экс-мажор Евгений Зарубин заступается за своего деда в трейлере комедии «За Палыча!» Читать далее 22 июня 2023
Тест: насколько хорошо ты помнишь культовый сериал «Секс в большом городе»? Тест: насколько хорошо ты помнишь культовый сериал «Секс в большом городе»? Читать далее 22 июня 2023
Стартовали съемки фильма «Волшебник Изумрудного города» — доступны первые кадры Стартовали съемки фильма «Волшебник Изумрудного города» — доступны первые кадры Читать далее 23 июня 2023
Что смотреть на выходных: новый сериал Marvel и продолжение истории Кэрри Брэдшоу Что смотреть на выходных: новый сериал Marvel и продолжение истории Кэрри Брэдшоу Читать далее 23 июня 2023
Появился дублированный трейлер костюмированной драмы «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом Появился дублированный трейлер костюмированной драмы «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом Читать далее 23 июня 2023
Студия A24 и София Коппола представили тизер байопика «Присцилла» о жене Элвиса Пресли Студия A24 и София Коппола представили тизер байопика «Присцилла» о жене Элвиса Пресли Читать далее 21 июня 2023
Пол Дано преподает урок дельцам с Уолл-стрит в трейлере фильма «Дурные деньги» Пол Дано преподает урок дельцам с Уолл-стрит в трейлере фильма «Дурные деньги» Читать далее 23 июня 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше