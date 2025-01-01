Меню
Джулианна Маргулис
Julianna Margulies
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Джулианна Маргулис
Золотой глобус 2010
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 2015
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1999
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1998
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1995
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
