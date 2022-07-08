«Первая любовь»: Рецензия Киноафиши

Америка 2008 года — время финансового кризиса и второго президентского срока Джорджа Буша. Но у школьников выпускного класса Джима (Хиро Файнс-Тиффин) и Энн (Сидни Пак) жизнь только начинается, так что им не до социально-экономических проблем. Их головы забиты поступлением в университет и неожиданно вспыхнувшим романтическим чувством. Поскольку в любви никогда не бывает все просто, герои вынуждены идти каждый своей дорогой и приспосабливаться к резкому ухудшению уровня жизни. Параллельно с этим развивается линия родителей Джима — Гленн (Джеффри Донован) и Кей (Дайан Крюгер) Олбрайтов, которые живут в браке уже более 20 лет. Они — пострадавший средний класс. Инвестиционный банкир Гленн попадает под сокращение, а его жене — довольно успешной леди — приходится мириться с непробиваемой гордостью мужа в депрессии.

«Первая любовь» — третий режиссерский проект А. Дж. Эдвардса после фильмов «Ангелы получше» тоже с Дайан Крюгер и «Кто в пятницу родился», которые очерчивают яркий визуальный стиль и ловкое жонглирование хронологией событий. И вот после серьезных авторских картин с увлекательным нарративом Эдвардс обращается к жанру подростковой драмы. А продюсерская компания Voltage пиарит фильм с помощью референса к многосерийному «После» с тем же актером в главной роли.

Новая картина режиссера — середнячок для фанатов этой молодежной серии. А все потому, что больше половины экранного времени занимает ванильный роман между Джимом и Энн. Девушка ведет себя странно и дергает за ниточки примерно так же, как и Хардин в «После». Зато Хиро Файнс-Тиффин на этот раз играет влюбленного пай-мальчика, у которого выстроены идеальные отношения с родителями и есть вполне твердая уверенность в планах на будущее. Так или иначе, все эти сюжетные партии кажутся затертыми до дыр, а главные персонажи не представляются хоть сколько-нибудь сложными.

Первая любовь

Увлекает только история почти ураганного разрушения, которое капитализм наносит американским семьям среднего класса. Конфликт между супругами, родителями Джима, изображен психологически точно. И наверняка кто-то узнает в нем свой или соседский брак. Муж теряет хлебное место, а потом полгода лежит в депрессии на диване и ничего не делает. А в это время женщина подумывает выйти на вторую работу, чтобы как-то свести концы с концами и тянуть на себе семью. И хотя диалоги о денежных трудностях строятся весьма упрощенно, сюжет о финансовом кризисе, решенный в жанре подростковой, почти мыльной драмы, кажется любопытным приемом.

Украшает картинку актерский дуэт Крюгер и Донована, которые в крупных планах талантливо показывают самые противоречивые чувства. По-настоящему переданы натянутая улыбка Гленна в момент увольнения и злость, смешанная с жалостью, которые иногда все же выплескивает его спокойная жена Кей. Дайан Венора блестяще отыгрывает роль тети Кей, которая страдает от своей болезни, но яростно противится переезду в дом престарелых.

Первая любовь

Однако стоит признать, что все слабые точки американского политизированного социума небрежно разбросаны по сюжету: героиня — непременно афроамериканка в духе girl power, в которую Джим почему-то влюбляется с первого взгляда. Но не происходит самого главного — химии между Энн и зрителем: камера не передает ее очарования или ума, а значит, и в их романтический дуэт как-то не верится. В фильме никак не комментируется проблема межрасовых отношений, хотя это скорее его положительная сторона. Вероятно, для американского общества кросс-культурная связь постепенно перестает быть парадоксальной.

Кажется, большая проблема создателей проекта в том, что они считают зрителя глупее, чем он есть. Как иначе объяснить неуклюже впихнутую, пожалуй, просто в угоду моде идею о том, что женщина должна быть открыта миру и сначала реализоваться самостоятельно, а уже потом выскакивать замуж. Звучит это все красиво, но при чем здесь история про дедушкин презент — фарфор, который почему-то должен был убедить дочь (а потом и Энн), что она теперь обойдется без мужниных подарков. Сценаристы оказались «прозорливыми», ведь женщины, которые предпочитают поскорее выйти замуж по расчету, начинают всю эту катавасию именно из-за сервиза, а не, скажем, квартиры, машины или безбедного будущего.

Первая любовь

В конечном итоге (осторожно! дальше очевидный, но все-таки спойлер) создатели фильма и вовсе забывают о значимой политической повестке, связанной с местом женщины в обществе. Дальнейшая карьера или учеба героев практически не освещается, а вместо этого доносится свадебный звон с невразумительным тостом отца новоиспеченного муженька в финале. К тому же финансовая тема и безработица, которые остро стояли в фильме, тоже никак не разрешаются. Неясно, нашел ли отец работу, на какие деньги сыграли свадьбу. Не хватило истории семьи Энн, которая, как кажется, не пострадала от трудной экономической ситуации и социального разрыва между ними. Важной оказывается только первая любовь. А другие менее изъезженные и потенциально интересные темы остались «за бортом».

Кино с названием, напоминающим о повести И. С. Тургенева или рассказе В. В. Набокова, конечно, не пробьет твердую циничную броню и, скорее всего, оставит в смятении из-за многих невнятных моментов. А нереализованный потенциал романтической драмы с серьезной проблематикой и вовсе огорчит. С другой стороны, переживания кризиса, лишений привычного жизненного уклада и предметов роскоши — вполне актуальная проблема для нас сегодняшних. Фильм дает простой ответ на вопрос, как с этим справиться: в трудное время лучше не ссориться, а влюбляться.