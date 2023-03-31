Съемки фильма Дэвида Кроненберга «Саван» начнутся в мае

Как сообщает Deadline, 8 мая в Торонто стартуют съемки нового фильма Дэвида Кроненберга, получившего название «Саван» (The Shrouds).

Ведущие роли в картине исполнят Венсан Кассель («Связь»), Дайан Крюгер («Бесславные ублюдки») и Гай Пирс («Мементо»). Согласно сведениям World Of Reel, Крюгер сыграет героиню, ранее закрепленную за Леей Сейду, которая покинула проект. Кассель же участвует в разработке фильма еще с момента его анонса, состоявшегося прошлым летом.

Картина расскажет о бизнесмене-инноваторе и вдовце Карше (Кассель), которой разрабатывает устройство, способное воссоединить людей с их мертвыми близкими внутри погребального савана. Эта технология позволяет Каршу и его клиентам наблюдать, как тела их любимых разлагаются в реальном времени. Он устанавливает данную систему на собственное ультрасовременное кладбище, и вскоре после этого его бизнес становится международным хитом. Но однажды несколько могил на кладбище героя, в том числе могила его жены, подвергаются вандализму и оказываются разрушены. В ходе расследования инцидента Карш начинает переосмыслять концепцию своего предприятия, идеи брака и верности памяти своей покойной жены, что подталкивает его к новым начинаниям.

Кроненберг наиболее известен как автор культовых боди-хорроров «Муха», «Экзистенция», «Видеодром» и других картин. Его последний фильм «Преступления будущего» с Вигго Мортенсеном, Кристен Стюарт и Леей Сейду в главных ролях был удостоен номинации на «Золотую пальмовую ветвь», но в прокате не добился успеха, собрав $4,5 млн по всему миру.