Награды и номинации Дианы Крюгер

Награды и номинации Дианы Крюгер

Diane Kruger
Награды и номинации Дианы Крюгер
Каннский кинофестиваль 2017 Каннский кинофестиваль 2017
Лучшая актриса
Победитель
Каннский кинофестиваль 2003 Каннский кинофестиваль 2003
Женское откровение
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
