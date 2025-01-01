Меню
Диана Крюгер
Награды
Награды и номинации Дианы Крюгер
Diane Kruger
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Дианы Крюгер
Каннский кинофестиваль 2017
Лучшая актриса
Победитель
Каннский кинофестиваль 2003
Женское откровение
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
