Рейтинг IMDb: 5.8
Небо

Sky 18+
Небо - трейлер
Небо  трейлер
Страна Франция / Германия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 16 сентября 2015
Дата выхода
9 июня 2016 Германия
16 сентября 2015 Канада
6 апреля 2016 Франция
Производство Le Bureau, Pandora Filmproduktion, Vamonos Productions
Другие названия
Sky, Sky: Der Himmel in mir, Небо
Режиссер
Фабьенн Берто
В ролях
Диана Крюгер
Диана Крюгер
Норман Ридус
Норман Ридус
Жиль Леллуш
Жиль Леллуш
Лина Данэм
Лина Данэм
Джошуа Джексон
Джошуа Джексон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.9
10 голосов
5.8 IMDb
Цитаты
Missy Можешь оставаться сколько захочешь.
Romy Ты уверена, что это не проблема?
Missy Если ты не будешь считать нас индейцами, которые видят в темноте, разговаривают с стрекозами и принимают жизненные решения, глядя на облака, то всё будет в порядке.
Небо - трейлер
Небо Трейлер
