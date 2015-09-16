Оповещения от Киноафиши
«Рай под ногами матерей 2: Письмо матери»
1
5.9
Рейтинг IMDb: 5.8
Небо
Небо
Sky
18+
драма
Небо
Страна
Франция / Германия
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2015
Премьера в мире
16 сентября 2015
Дата выхода
9 июня 2016
Германия
16 сентября 2015
Канада
6 апреля 2016
Франция
Производство
Le Bureau, Pandora Filmproduktion, Vamonos Productions
Другие названия
Sky, Sky: Der Himmel in mir, Небо
Режиссер
Фабьенн Берто
В ролях
Диана Крюгер
Норман Ридус
Жиль Леллуш
Лина Данэм
Джошуа Джексон
Фильмы похожие на Небо
6.5
Босиком по слизнякам
(2010)
5.9
Школьный стрелок
(2012)
7.1
До последнего вздоха
(2010)
5.1
Пленница
(2012)
5.1
Воздух
(2015)
5.6
Как скажешь
(2003)
7.1
Джойка
(2023)
7.3
На пределе
(2017)
5.7
Бездна
(2017)
7.1
Отцы и дочери
(2015)
5.6
Луч света младший
(2013)
6.2
Тереза Д.
(2012)
5.9
10
голосов
5.8
IMDb
Цитаты
Missy
Можешь оставаться сколько захочешь.
Romy
Ты уверена, что это не проблема?
Missy
Если ты не будешь считать нас индейцами, которые видят в темноте, разговаривают с стрекозами и принимают жизненные решения, глядя на облака, то всё будет в порядке.
