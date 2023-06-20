Дэвид Кроненберг завершил съемки фильма «Саван» с Венсаном Касселем

По информации Collider, Дэвид Кроненберг завершил съемки своего нового фильма ужасов «Саван» с Венсаном Касселем в главной роли.

Согласно официальному синопсису, картина расскажет о «блестящем бизнесмене и безутешном вдовце Карше (Кассель), создавшем устройство, которое встраивается в погребальный саван и помогает людям связаться с душами усопших». Предприниматель строит целое кладбище, посетители которого могут общаться с умершими близкими. Но однажды герой узнает, что его клиенты начали осквернять могилы, в том числе место захоронения его покойной жены, что заставляет Карша усомниться в собственном творении.

В картине также снялись Гай Пирс и Дайан Крюгер. Съемки «Савана» проходили в Торонто с мая этого года.

Кроненберг — культовый режиссер жанра боди-хоррор, прославившийся на весь мир благодаря картинам «Муха», «Видеодром», «Мертвая зона» и другим своим работам. Примечательно, что постановщику уже не в первый раз приходится работать с Касселем: ранее актер сыграл в ленте Кроненберга «Опасный метод» вместе с Кирой Найтли, Вигго Мортенсеном и Майклом Фассбендером.

Дата выхода «Савана» пока неизвестна.