«На пределе»: Рецензия Киноафиши

Бесславная Дайан

Находясь за решёткой, турок Нури берёт в жёны немку Катю. Проходит несколько лет, и перед зрителем предстаёт счастливая семья. Муж вышел на свободу и после рождения сына Рокко открыл честный семейный бизнес. Этот день не предвещал ничего необычного. Катя оставила сына в офисе супруга и отправилась на встречу с сестрой. Когда она вернулась, то обнаружила, что улица перекрыта, а повсюду стоят машины полиции и скорой помощи. Произошёл теракт, в результате которого погибли два самых близких человека. Теперь Кате придётся жить с этой болью и попытаться восстановить справедливость.

Кадр из фильма «На пределе»

Как указано в финале этой истории, подобные происшествия действительно имели место в Германии. Нацисты на почве национальной ненависти убивали мирных иммигрантов. Немецкий режиссёр Фатих Акин родом из Турции, и национальный вопрос нередко является одним из главных в его творчестве. Турки в Германии не раз становились главными героями Акина, примером чему могут послужить фильмы «Быстро и без боли», «На краю рая» и «Головой о стену», имевшие большой фестивальный успех. И в 2017-ом, после неудавшейся семейной комедии «Гуд бай, Берлин!» он вновь возвращается к самой личной своей теме, сняв мощную, многослойную драму «На пределе».

Кадр из фильма «На пределе»

Режиссёр наделил фильм трёхактной структурой. Совсем немного времени он отводит знакомству с героями, чтобы затем отдать всё внимание героине Дайан Крюгер. Первая часть называется «Семья», и здесь происходит сама трагедия. Мы видим, как женщина пытается справиться со своей болью и терпит в этом полный крах. Однако слабый огонёк надежды загорается во втором акте, под названием «Справедливость». Зрителя погружают в долгий судебный процесс, исход которого, кажется, предопределён. Здесь личная трагедия приобретает уже более широкий масштаб, попутно затрагивая функционирование государственных систем и вопрос слепой национальной ненависти. Третья часть называется «Море», и она повествует о жизни после суда. Все акты сняты в разной цветовой гамме, отличаются по стилистике и являются самодостаточными, имея завязку, кульминацию и развязку. Однако все они складываются в одну историю, в которой не существует «до» и «после».

Кадр из фильма «На пределе»

Фатиха Акина смело можно упрекать в спекуляции на таких больных для общества темах, как ксенофобия и терроризм. Кроме того, он взваливает на хрупкие плечи героини самую большую трагедию, которую только можно себе представить, и заставляет её переживать всё заново в здании суда. Не посочувствовать тут сложно, тем более что режиссёр задействовал все средства для оказания должного эффекта. Оператор практически всё время удерживает в кадре Дайан Крюгер крупным планом, волей неволей, тут не удастся избежать столкновения со всеми её эмоциями. Тем не менее фильм не скатывается до слёзовыжимательной драмы или очередной клишированной истории сильной женщины, которая весь фильм самостоятельно вершит правосудие. «На пределе» – это история о том, как самый простой человек пытается оправиться от потери, но так в этом и не преуспевает, потому что пустоту внутри оказывается нечем заполнить.

Фатих Акино и Дайан Крюгер на съёмках фильма «На пределе»

Дайан Крюгер впервые снялась в картине, где она разговаривает на родном языке, и получила за это «Золотую пальмовую ветвь» как лучшая актриса. Выбор жюри можно понять, Дайан удалось одновременно передать хрупкость человеческой души и способность со всей стойкостью выживать в мире, где зло без всякой на то причины наносит удар. Постоянно оставаясь под наблюдением камеры, она легко принуждает к искреннему сопереживанию, замыкая всё внимание на себе. Хотя по большей части это фильм одной актрисы, нельзя не отметить удачный подбор актёров на роли подсудимых. За весь фильм они не произносят практически ни слова, но их внешность и окаменелость говорят сами за себя. Ну а вишенкой на этом далеко не праздничном торте становится саундтрек, в особенности, песня шведской певицы Lykke Li, звучащая в финале. Уже этого вполне достаточно, чтобы посмотреть новый фильм Акина и познакомиться поближе с его творчеством.

Кадр из фильма «На пределе»

В российском прокате с 22 февраля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «На пределе»

Трошина Олеся