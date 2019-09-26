«После свадьбы»: Рецензия Киноафиши

Изабель (Мишель Уильямс) работает в приюте для детей в Индии. Она узнаёт, что владелица многомиллионой корпорации Тереза (Джулианна Мур) хочет сделать большое пожертвование, которое бы решило все проблемы приюта на годы вперёд. Единственное условие – Тереза не хочет делать пожертвование вслепую и зовёт Изабель в Нью-Йорк на личную встречу. Изабель от этого явно не в восторге, но предложение слишком хорошее.

«После свадьбы» – ремейк достаточно известного фильма датской постановщицы Сюзанны Бир. В 2007 году фильм был номинирован на «Оскар», но проиграл «Жизни других» в номинации за лучший иностранный фильм. Фильм Барта Фрейндлиха, до этого много работавшего на телевидении и неоднократно снимавшего свою супругу Джулианну Мур в полном метре, является примером так называемого «гендер флипа» – ремейка, в котором основные персонажи сменили пол. В датском оригинале в центре истории был дуэт Мадса Миккельсена и Рольфа Лассгорда, здесь же роль неожиданного бенефициара играет Джулианна Мур, а за человека, всего себя отдавшего бедным индийским, детям здесь Мишель Уильямс.

После свадьбы

Подобная смена ролей не мотивирована тем, что в Дании лучше с актёрами, а в США – с актрисами. История несколько сменила эмоциональный вектор. Фильм Бир имел чётко мелодраматическую структуру, в которой несчастья обрушивались на героев одно за одним, а скелеты в шкафу вываливались регулярно. При этом герои сохраняли нордическое спокойствие. Шутка ли, самым истеричным персонажем выглядел вполне владеющий собой, лишь иногда не следящий за словами герой Миккельсена. Героиня Уильямс в ремейке наоборот – самый хладнокровный персонаж, не показывающий настоящие эмоции до последней части фильма. В остальном же американский фильм несколько менее холоден, более сентиментален и менее сдержан.

Несколько снижается левацкий пафос оригинала, что заменяется большим психологизмом. Очень показательно, что в одной из первых сцен оригинала Якоб (Миккельсен) работает на раздаче еды для детей. В параллельной сцене в ремейке Изабель занимается с подопечными медитацией. Вопрос контроля над собой и своими эмоциями в фильме Фрейндлиха показан более отчётливо. Там, где прагматичные датчане просто наводят порядок в делах и личной жизни, более эмоциональные и разнузданные американцы хотят ещё и обрести мир внутри себя. Но в смене гендерных ролей не только плюсы фильма. Поскольку отеческие вопросы в ремейке логично заменились материнскими, некоторые сюжетные ходы уже не выглядят настолько логичными, более того, там, где героя Лассгорда вполне можно понять, героиню Мур хочется обвинить в превратном понимании своей роли в жизни семьи. Впрочем, если вопрос стал спорным, это не значит, что история стала хуже.

В сравнении с очевидно удачным оригиналом «После свадьбы» выглядит неплохим, но необязательным ремейком. Впрочем, если оценивать фильм вне этого контекста, то это отлично сыгранная и эмоциональная история, очень неплохая мелодрама, не слишком мыльная, но заряженная обязательной сентиментальностью.

Пётр Волошин