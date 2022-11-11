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The Fabelmans

Фабельманы, 2022

2022 / США
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О фильме

Наполовину автобиографичная история, основанная на событиях из детства самого Стивена Спилберга.

Год выпуска 2022
Премьера в России 5 января 2023
Премьера в мире 11 ноября 2022
Прокатчик UPI
Режиссер
Стивен Спилберг
Стивен Спилберг
В ролях
Мишель Уильямс
Мишель Уильямс
Сет Роген
Сет Роген
Пол Дано
Пол Дано
Оакс Фигли
Оакс Фигли
Гэбриел Бейтман
Гэбриел Бейтман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Фабельманы 1 постер
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Работа над фильмом «Инопланетянин» побудила Стивена Спилберга задуматься о том, чтобы стать отцом Легендарный режиссер впервые примерил на себя роль отца, работая с маленькими актерами, среди которых была 6-летняя Дрю Бэрримор.
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25 апреля 2022 15:21
Дэвид Линч сыграет секретную роль в автобиографическом фильме Стивена Спилберга Картина уже находится на стадии постпродакшена.
Написать
7 февраля 2022 11:10
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