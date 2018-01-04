«Мир, полный чудес»: Рецензия Киноафиши

Время звездопада

Это история про Роуз из 1927 и Бэна из 1977, которых разделяют разные эпохи, но объединяет поиск себя и того, что могло бы заполнить пустоту в сердце. Оба они отправляются в Нью-Йорк в погоне за мечтой. Но целью их является отнюдь не жажда славы или денег, как у взрослых, нет. «Мир, полный чудес» рассказывает о таких простых детских желаниях, как стремление обрести родителей, найти друзей и узнать, есть ли им вообще место в этом мире. Это история про взрослых и детей; про зрячих, но не видящих, и глухих, но все понимающих. Про чудеса, что скрываются от взгляда несведущего, открываясь лишь готовым их принять.

Кадр из фильма «Мир, полный чудес»

Режиссер «Кэрол» и «Бархатной золотой жилы» Тодд Хейнс выступил в непривычном для себя амплуа, взявшись за экранизацию книги Брайана Селзника. Его детище, как кажется на первый взгляд, предназначено скорее для аудитории среднего школьного возраста. Однако по мене развития повествования в картине обнаруживается вполне внушительный пласт поднимаемых общечеловеческих проблем.

Кадр из фильма «Мир, полный чудес»

Вместе с тем, «Мир, полный чудес» – простая история, переплетенная столь удивительным образом, что впору дивиться тому, насколько аккуратно проходят друг в друга на первый взгляд совершенно не связанные друг с другом сюжетные линии, стоило бы поучиться многим детективным историям. Конечно, наблюдательному и пытливому зрителю даются подсказки с самого начала повествования; для первого же просмотра все детали, отсылающие к финальной мажорной развязке, медленно, но верно нагнетают обстановку. Когда Роуз и Бэн одновременно задаются вопросом «А есть ли мне место в этом мире вообще?», благодаря созданной тревожной атмосфере аудитория уже сама готова искать свое собственное место в этом мире, только бы заполнить собственную образовавшуюся дыру в душе.

Кадр из фильма «Мир, полный чудес»

Хейнс работал над «миром» со все той же съемочной группой, подарившей нам «Кэрол». Также, как и в истории про двух женщин в Нью-Йорке 50х годов, в «Мире» удивительно тонко и ненавязчиво создается атмосфера того времени. Причем не одной эпохи, а целых двух, в одной из которых немое черно-белое кино постепенно умирает, сменяясь на полноцветное озвученное. Контраст двух совершенно разных миров еще больше играет на сопоставлении персонажей. Перца и ощущения волшебства добавляет сама Джулианна Мур, исполняющая одновременно роль суровой матери Роуз и Роуз уже постаревшую.

Кадр из фильма «Мир, полный чудес»

Хейнсу удалось сохранить удивительное сочетание сказочности и реализма Селзника, очарование историей, ее артефактами (музей естественной истории) и ее носителями (букинистический магазин), усилить эффект ненавязчивыми и аккуратными элементами. Музыка, столь важная для эпохи немого кино, в сочетании с глухими главными героями выдает неожиданный эффект. Явственно ощущаемая симпатия к абсолютно всем персонажам, - от усталых и нервных взрослых до наивных и простых в своих действиях и желаниях детей, - усиливает мягкость и без того очень трепетного и светлого произведения.

Кадр из фильма «Мир, полный чудес»

Ради этого можно простить мелкие огрехи в игре Оукса Фегли, перебор с гримом идола немного кино, спекуляцию на невольной снисходительности и родительским порывам в отношении маленьких актеров на экране.

При всех своих достоинствах, «Мир, полный чудес» слишком волшебный для подавляющего большинства современных школьников. Тонкий, чувственный, полный целой плеядой отсылок к реалиям того времени и глубинным детским переживаниям, фильм будет принят и понят взрослыми. Аудитории же среднего школьного возраста данное произведение покажется слишком скучным и не динамичным.

Потапова Галина

Расписание и покупка билетов на фильм «Мир, полный чудес»