«Манчестер у моря»: Рецензия Киноафиши

Двое посреди моря тоски

«Манчестер у моря» впервые вышел в свет еще в январе 2016-го на фестивале «Сандэнс». Пройдя длинный путь из множества престижных кинофестивалей, он получил 5 номинаций на «Золотой глобус» и 6 на «Оскар». Его судьба в российском прокате долгое время была неопределенна, но номинации от киноакадемиков сделали свое дело, превратив независимую драму в очень ожидаемый фильм во всем мире.

Ли (Кейси Аффлек) - мастер на все руки с непростой судьбой. Днем устраняет засоры в унитазах, чинит проводку и прочее, а вечером усердно топит свою депрессию в алкоголе. Если ему вдруг захочется что-то почувствовать, то он запросто устроит драку в баре. Намеренно унылый образ жизни вдруг прерывает телефонный звонок - его родной брат умер от сердечного приступа. Ли немедленно выезжает из Бостона в родной городок Манчестер-у-моря, где ему предстоит не только заниматься похоронами брата, но и взять своего племянника Патрика (Лукас Хеджес) под опеку.

Кадр из фильма «Манчестер у моря»

«Маленьких женщин» мы уже видели, пришел черед «маленьких мужчин». Вся эта прекрасная инди-драма крутится исключительно вокруг мужчин, показывая их отношения между собой и душевную боль каждого. Ли не желает общаться с людьми, он давно убил в себе эмоциональность. Патрик же является типичным американским подростком, который хоть и грустит из-за смерти отца, не позволит увезти себя от друзей, двух девушек, рок-группы и места в команде по хоккею.

Может показаться, что в основе фильма лежит извечная тема отношений отцов и детей. На самом же деле - это драма, жестоко иллюстрирующая то, что какими бы целебными свойствами ни обладало время, некоторые раны навсегда превращаются в уродливые шрамы. На протяжении всего хронометража картины, прошлое и настоящее переплетаются без предупреждения. Флэшбэки постепенно раскрывают историю Ли, в итоге «окатив» зрителя масштабом леденящей трагичности этой истории.

Кадр из фильма «Манчестер у моря»

Мы видим небольшой городок, где все друг друга знают, видим, как каждый герой несет свой чемодан с прошлым, и уже не можем отделаться от чувства родства с ними. Тем не менее, всё это не вынуждает лить слезы или надеяться на моральную акклиматизацию персонажей. И вместо бунта или бессмысленного ожидания хэппи-энда, вдруг появляется внутреннее принятие. Изображение драмы этих мужчин именно на фоне моря очень символично. Как море таит в себе целый мир с жестокостью и добром, при этом показывая тихую гладь воды на поверхности, так и Ли с Патриком все свои чувства опускают на самое дно души, продолжая смиренно существовать. Мастерски прописанные диалоги, постоянно вызывающие грустную улыбку, разбавляют обстановку.

Кадр из фильма «Манчестер у моря»

Примечательно, что младший Аффлек номинирован на «Оскар» за реалистичное воплощение страданий маленького человека, а старший Аффлек удостоился порцией интернет-приколов за грустное лицо. Но Кейси, конечно, номинировали не за такой контраст с братом. Он напомнил, что является прекрасным драматическим актером. Лицо его героя непроницаемо, а глаза явно грустные, он не говорит о себе, но мастерски показывает. Хочется дождаться, когда очередная драка или эмоциональные выяснения отношений с племянником, наконец-то выпустят из него всю гнетущую тоску. Ведь это могла бы быть такая типичная картина, когда потерянный человек встречает ребенка, с помощью которого выплывает из зыбучего песка под названием «прошлое».

В интернете часто можно встретить подборку фильмов на такие темы как, например, «Фильмы, чтобы пережить расставание с парнем», «Фильмы о дружбе животных и людей». Так вот, «Манчестер у моря» не войдет в список «Фильмы, помогающие пережить утрату близких». Большую часть повествования приходится на зиму, мы из солидарности с героями ждем весну, думая что это вдохновляющее время года реабилитирует людей. Но иногда весна - это просто весна, как это часто бывает в реальном мире.

Кадр из фильма «Манчестер у моря»

Этой картине не требуется искать своего зрителя, она легко проникнет в сердца широкому кругу зрителей. Будь вы внимательным наблюдателем за оскаровской гонкой, любителем драм, просто склонным к саморазрушениям человеком или подбирающим «фильм под ужин», это кино все равно заставит вас вдохнуть соленый морской воздух, услышать как перекликаются крики чаек с криками маленьких людей небольшого городка, а потом бросит на берегу наедине со своим собственным штормом из эмоций. Бариева Лилия

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