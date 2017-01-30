«Манчестер у моря»: Рецензия Киноафиши
«Манчестер у моря» впервые вышел в свет еще в январе 2016-го на фестивале «Сандэнс». Пройдя длинный путь из множества престижных кинофестивалей, он получил 5 номинаций на «Золотой глобус» и 6 на «Оскар». Его судьба в российском прокате долгое время была неопределенна, но номинации от киноакадемиков сделали свое дело, превратив независимую драму в очень ожидаемый фильм во всем мире.
Ли (Кейси Аффлек) - мастер на все руки с непростой судьбой. Днем устраняет засоры в унитазах, чинит проводку и прочее, а вечером усердно топит свою депрессию в алкоголе. Если ему вдруг захочется что-то почувствовать, то он запросто устроит драку в баре. Намеренно унылый образ жизни вдруг прерывает телефонный звонок - его родной брат умер от сердечного приступа. Ли немедленно выезжает из Бостона в родной городок Манчестер-у-моря, где ему предстоит не только заниматься похоронами брата, но и взять своего племянника Патрика (Лукас Хеджес) под опеку.
«Маленьких женщин» мы уже видели, пришел черед «маленьких мужчин». Вся эта прекрасная инди-драма крутится исключительно вокруг мужчин, показывая их отношения между собой и душевную боль каждого. Ли не желает общаться с людьми, он давно убил в себе эмоциональность. Патрик же является типичным американским подростком, который хоть и грустит из-за смерти отца, не позволит увезти себя от друзей, двух девушек, рок-группы и места в команде по хоккею.
Может показаться, что в основе фильма лежит извечная тема отношений отцов и детей. На самом же деле - это драма, жестоко иллюстрирующая то, что какими бы целебными свойствами ни обладало время, некоторые раны навсегда превращаются в уродливые шрамы. На протяжении всего хронометража картины, прошлое и настоящее переплетаются без предупреждения. Флэшбэки постепенно раскрывают историю Ли, в итоге «окатив» зрителя масштабом леденящей трагичности этой истории.
Мы видим небольшой городок, где все друг друга знают, видим, как каждый герой несет свой чемодан с прошлым, и уже не можем отделаться от чувства родства с ними. Тем не менее, всё это не вынуждает лить слезы или надеяться на моральную акклиматизацию персонажей. И вместо бунта или бессмысленного ожидания хэппи-энда, вдруг появляется внутреннее принятие. Изображение драмы этих мужчин именно на фоне моря очень символично. Как море таит в себе целый мир с жестокостью и добром, при этом показывая тихую гладь воды на поверхности, так и Ли с Патриком все свои чувства опускают на самое дно души, продолжая смиренно существовать. Мастерски прописанные диалоги, постоянно вызывающие грустную улыбку, разбавляют обстановку.
Примечательно, что младший Аффлек номинирован на «Оскар» за реалистичное воплощение страданий маленького человека, а старший Аффлек удостоился порцией интернет-приколов за грустное лицо. Но Кейси, конечно, номинировали не за такой контраст с братом. Он напомнил, что является прекрасным драматическим актером. Лицо его героя непроницаемо, а глаза явно грустные, он не говорит о себе, но мастерски показывает. Хочется дождаться, когда очередная драка или эмоциональные выяснения отношений с племянником, наконец-то выпустят из него всю гнетущую тоску. Ведь это могла бы быть такая типичная картина, когда потерянный человек встречает ребенка, с помощью которого выплывает из зыбучего песка под названием «прошлое».
В интернете часто можно встретить подборку фильмов на такие темы как, например, «Фильмы, чтобы пережить расставание с парнем», «Фильмы о дружбе животных и людей». Так вот, «Манчестер у моря» не войдет в список «Фильмы, помогающие пережить утрату близких». Большую часть повествования приходится на зиму, мы из солидарности с героями ждем весну, думая что это вдохновляющее время года реабилитирует людей. Но иногда весна - это просто весна, как это часто бывает в реальном мире.
Этой картине не требуется искать своего зрителя, она легко проникнет в сердца широкому кругу зрителей. Будь вы внимательным наблюдателем за оскаровской гонкой, любителем драм, просто склонным к саморазрушениям человеком или подбирающим «фильм под ужин», это кино все равно заставит вас вдохнуть соленый морской воздух, услышать как перекликаются крики чаек с криками маленьких людей небольшого городка, а потом бросит на берегу наедине со своим собственным штормом из эмоций. Бариева Лилия
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