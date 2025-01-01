Меню
Персоны
Мишель Уильямс
Награды
Награды и номинации Мишель Уильямс
Michelle Williams
Награды и номинации Мишель Уильямс
Оскар 2023
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 2017
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 2012
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 2011
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 2006
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2012
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2023
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2018
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2006
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Победитель
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
BAFTA 2017
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2012
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Восходящая звезда
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2019
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie Awards 2012
Лучшее перевоплощение
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
