«Думай как собака»: Рецензия Киноафиши

Жизнь юного гения Олли полна подростковых трудностей и невзгод. Родители близки к разводу, в школе достают задиры, а еще ему не хватает смелости, чтобы пригласить свою первую любовь на танцы. У вундеркинда все схвачено только с предстоящей научной выставкой, где должна блеснуть его разработка по чтению мыслей, но и здесь его поджидает неожиданное предательство. Повторное испытание устройства на домашней собаке по кличке Генри выходит из-под контроля, но так кажется лишь на первый взгляд. Наутро Олли понимает, что теперь может слышать мысли любимого питомца. Неожиданно пес оказывается очень смышленым животным и помогает хозяину наладить быт. Хотя у такого таланта находится и свой завистник, мечтающий заполучить столь ценное изобретение и применить его в корыстных целях.

Думай как собака

«Думай как собака» — детское кино, собранное из самых банальных приемов и образов. Очередные хорошие родители, потерявшие за долгие годы искру в отношениях. Парочка забавных спецагентов, выслеживающих ребенка. Харизматичный миллиардер, за обаятельной улыбкой которого скрывается лишь желание заработать больше денег. Простой 12-летний мальчик-гений и пес, ставший недостающим звеном его юной жизни. Вы буквально сможете предсказывать каждый шаг, угадывать реплики и заканчивать за героями шутки. Поначалу самой интересной, но практически не нужной для истории оказывается сюжетная линия друга Олли из Китая. Он буквально взламывает спутник с суперсекретным компьютером США и уходит от правосудия с помощью извинений. В условиях нынешней истерии вокруг устройств слежения, смешанной с мечтами кинокомпаний заполучить желанный прокат в Поднебесной, подобное выглядит забавно.

Главным плюсом фильма оказываются настоящие звери и отсутствие компьютерной графики. Происходящее выглядит очень живым, особенно когда в кадре мы видим большое количество разнообразных четвероногих питомцев. Естественность позволяет создать настоящую химию между главными героями. Трогательность в отношениях собаки и мальчика, с утренними ритуалами чесания живота, сном в обнимку и постоянной взаимовыручкой, преображает невзрачное приключение о спасении семьи. С экрана сочатся искренность и доброта напарников, которые противостоят неприятному взрослому миру. После финала его хочется обходить стороной и уделить больше времени домашнему животному.

Думай как собака

Обидно, что мы так и не сможем понять, как же думает собака. Авторы не попытались создать интересные образы и развить идею. В картине псы слишком напоминают людей и существуют по очень похожим принципам. Мечтают быть самыми популярными, рассказывая другим небылицы, оказываются гениями в понимании жизни, долгие годы безмолвно наблюдая за хозяевами, влюбляются и ищут смелости залаять с симпатичной собачкой. Единственным отличием становится запредельная преданность, сплоченность и поддержка. Стоит одному из них попросить помощи, как к нему уже бегут животные со всей окраины, особенно если поддержка нужна его лучшему другу — человеку.

Думай как собака

«Думай как собака» — очень наивная история, которая может подойти для семейного просмотра и понравится юным зрителям. Здесь довольно простой, но не переходящий грань юмор, обаятельные животные и узнаваемые многими характеры. В центре этих приключений — универсальные невзгоды, понятные как родителям, так и детям. На десерт взрослым предлагают полюбоваться дуэтом редко заглядывающей на большие экраны Меган Фокс и Джоша Дюамеля. Несмотря на шаблонность и предсказуемость, картина может вас растрогать очень теплыми отношениями хозяина и любимой собаки, вместе познающих окружающий недружелюбный мир.

Константин Киценюк