«Львица»: Рецензия Киноафиши

В стане браконьеров случается накладка: травмированные пытками и негуманным обращением львицы разбредаются по местности, перед этим растерзав всех обидчиков. В нескольких километрах команда наемников пытается вызволить из заточения похищенную дочь местного губернатора. Во главе отряда — Саманта (Меган Фокс), решительная женщина без страха и упрека. Но и она дает слабину: вместе со своей «целью» группа бойцов обнаруживает сразу нескольких девушек в клетках, которые в истерике просят о спасении. Ничего не остается, как забрать их с собой. В этот самый момент начинается обстрел, погоня, и лишний груз только тормозит автомобили, которые в итоге глохнут посреди выжженной африканской земли. Потеряв нескольких головорезов и скинув с себя практически все обмундирование, Саманта ведет своих людей вслепую, не предполагая, что ждет их впереди. Надежды на то, что преследование удастся сбить, оправдываются лишь частично. При переправе через реку члена группы съедает аллигатор. Избавившись (на время) от одной угрозы, группа нарывается на противостояние с дикой природой. Впереди — заброшенная база, полная пустых вольеров. Поблизости — разъяренная львица, которая не пощадит никого. На подступах — разъяренные боевики. Так, теряя одного товарища за другим, Саманте придется найти способ не только выполнить свою миссию, но и выжить.

Львица

По своей концепции и исполнению «Львица» — гость из девяностых. Логическое продолжение «Анаконды» и прочих приключенческих триллеров про джунгли, в которых очередная экспедиция или военная операция идет не так — по одному, от прямой и явной угрозы, начинают гибнуть люди. Режиссер М. Дж. Бассет («Сайлент Хилл 2», «Соломон Кейн») в истории, где каждые пять минут кого-то губит пуля или когти хищника, ищет гуманистический месседж, заканчивая фильм поясняющим титром о проблеме неволи животных, браконьерства и прочих бесчинствах, которые не соотносятся с предыдущими ста минутами хронометража. Жанровому, дешевому и оттого особенно сердитому фильму подобный пафос только вредит. Тема незаконной охоты на львов словно была добавлена уже после начала съемок, основной угрозой все равно остается человек, титульная львица начинает терзать своих гостей не первой и не последней, и стоит компьютерному хищнику наброситься на кого-либо из темноты, режиссер учтиво отводит камеру. Некогда такие проекты выходили на больших экранах по всему миру, теперь выборочно, что неудивительно, в некоторых странах.

Львица

Залогом успеха «Акульего торнадо» или первой части «Пираний», вышедших уже относительно недавно, было безудержное веселье. Триллер о дикой природе мутировал в комический эксплуатейшн, который развлекает зрителя своей неправдоподобностью. Даже когда за дело брались крупные студии и появлялись такие блокбастеры, как «Мэг», кульминационным моментом фильма оказывался удар артиста Стэтхэма кулаком по носу огромной доисторической акулы. Подобного взгляда на жанр в «Львице» нет, а ничего кроме патетики о потерянных коммандос на манер «ах, как жаль этих парней» и проблеме браконьерства Бассет предложить не может. До фильма-манифеста, снятого в поддержку животных, «Львице» далеко. Заметно, что Меган Фокс нравится образ бравого героя боевиков: раздавать команды, оценивать ситуацию, с прищуром рассматривая территорию вокруг, держать в руках оружие. И если что-то в «Львице» способно привлечь внимание и оправдать появление этого проекта на экранах, так это холодная киногеничность звезды «Трансформеров», которая даже в кепке и потертой одежде цвета хаки выглядит, как модель на подиуме.

Антон Фомочкин