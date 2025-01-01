Меню
Награды и номинации Меган Фокс
Золотая малина 2024
Худшая женская роль
Победитель
Худшая женская роль второго плана
Победитель
Золотая малина 2015
Худшая женская роль второго плана
Победитель
Золотая малина 2022
Худшая женская роль
Номинант
Золотая малина 2017
Худшая женская роль
Номинант
Золотая малина 2011
Худшая женская роль
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2010
Худшая женская роль
Номинант
Худшая женская роль
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie Awards 2010
Лучший WTF момент
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2008
Прорыв года
Номинант
Прорыв года
Номинант
