Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Ширли МакЛэйн
Награды
Награды и номинации Ширли МакЛэйн
Shirley MacLaine
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Ширли МакЛэйн
Оскар 1984
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 1978
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1976
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Оскар 1964
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1961
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1959
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1998
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Золотой глобус 1989
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1984
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1964
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1961
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1959
Special Award
Победитель
Special Award
Победитель
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1955
Most Promising Newcomer - Female
Победитель
Золотой глобус 2009
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2006
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 2003
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1995
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1993
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1991
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 1988
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1980
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1970
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1968
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1967
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1962
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1960
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Special - Comedy-Variety or Music
Победитель
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1980
Outstanding Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1979
Outstanding Comedy-Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1977
Outstanding Special - Comedy-Variety or Music
Номинант
Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Special - Comedy-Variety or Music
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1961
Best Foreign Actress
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1960
Best Foreign Actress
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1965
Best Foreign Actress
Номинант
Best Foreign Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1957
Best Foreign Actress
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1988
Лучшая актриса
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1960
Лучшая актриса
Победитель
Золотая малина 1985
Худшая женская роль
Номинант
Берлинале 1999
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Победитель
Берлинале 1971
Лучшая актриса
Победитель
Берлинале 1959
Лучшая актриса
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест)
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667