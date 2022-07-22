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Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
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22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
19 июля 2022 07:00
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Победители и призеры: завершаем рассказ о суздальском анимационном фестивале – 2021
С 15 по 23 марта в Суздале проходит XXVI Открытый российский фестиваль анимационного кино. Киноафиша ведет дневник с места событий и пытается разобраться в современных тенденциях мультипликации.
Написать
24 марта 2021 14:12
Питчинги, круглые столы и лекции: продолжаем рассказ о суздальском анимационном фестивале — 2021
С 15 по 23 марта в Суздале проходит XXVI Открытый российский фестиваль анимационного кино. Киноафиша ведет дневник с места событий и пытается разобраться в современных тенденциях мультипликации.
Написать
22 марта 2021 13:12
Однажды в сказке: продолжаем рассказ о суздальском анимационном фестивале – 2021
С 15 по 23 марта в Суздале проходит XXVI Открытый российский фестиваль анимационного кино. Киноафиша ведет дневник с места событий и пытается разобраться в современных тенденциях мультипликации. На этот раз мы окунемся в сказочные миры.
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22 марта 2021 12:49
Анимация времен пандемии: рассказываем о суздальском анимационном фестивале 2021
С 15 по 23 марта в Суздале проходит XXVI Открытый российский фестиваль анимационного кино. Киноафиша ведет дневник с места событий и пытается разобраться в современных тенденциях мультипликации.
Написать
19 марта 2021 11:44
Звезда «Стукача» Лила Лорен снимется в комедии с Вуди Харрельсоном и Кевином Хартом
Съемки уже стартовали.
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30 октября 2020 10:00
Создателю сериала «Мне это не нравится» не дали переснять финал первого сезона
Джонатан Энтвистл делится откровениями.
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29 октября 2020 15:27
Звезда «Очень странных дел» Наталия Дайер поделилась впечатлениями от сценария четвертого сезона
Актриса обещает масштабное приключение.
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28 октября 2020 15:19
Выход сиквела «Лары Крофт» с Алисией Викандер отложен на неопределенный срок
О причинах принятия такого решения ничего не известно.
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28 октября 2020 12:32
Warner Bros. представила первое видео со съемок хоррора «Заклятие 3»
Премьера состоится следующим летом.
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28 октября 2020 12:18
Отложены съемки байопика о Бобе Дилане с Тимоти Шаламе
В эпоху ковида это будет сложно осуществить.
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27 октября 2020 11:20
Фильм «Не время умирать» могли продать на стриминг за 600 млн долларов
Но MGM приберегли ленту для кинопроката.
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26 октября 2020 11:03
В фильме «Шазам 2!» будет больше экшна и зрелищных трюков
Адам Броди гарантирует.
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23 октября 2020 09:06
Спустя полгода после старта: потоковый сервис Quibi закрывается
Совершить революцию в развлекательной индустрии не удалось.
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22 октября 2020 13:25
Мультсериал «Спецагент Арчер» продлили на 12 сезон
Шпион Стерлинг Арчер не собирается покидать своих фанатов.
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22 октября 2020 12:26
Ева Лонгория сыграет в новом sci-fi фильме Тимура Бекмамбетова
Актриса присоединится к Айсу Кьюбу.
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21 октября 2020 12:22
Звезда «Прослушки» Доминик Уэст сыграет принца Чарльза в сериале «Корона»
Актер появится пятом и шестом сезоне.
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20 октября 2020 14:42
«Пугающее сходство с реальной ситуацией»: первые отзывы западных зрителей о сериале «Эпидемия»
Шоу уже доступно на Netflix.
Написать
20 октября 2020 14:29
Крис Хемсворт: съемки «Тора 4» стартуют в январе 2021 года
Актер пообещал очередное обновление персонажа.
Написать
20 октября 2020 11:11
Эдди Редмэйн рассказал, как проходят съемки «Фантастических тварей 3»
На процесс сильно повлияла пандемия коронавируса.
Написать
19 октября 2020 15:13
Пугающая Энн Хэтэуэй в свежем тизере фильма «Ведьмы» Роберта Земекиса
Премьера состоится 22 октября на HBO Max.
Написать
16 октября 2020 13:24
Фотофакт: стартовали съемки третьего сезона сериала «Титаны»
Третья порция эпизодов задержалась.
Написать
16 октября 2020 11:01
Армия зомби и многорукий великан в тизере фильма «Путешествие в Индию: На пороге бессмертия»
Премьера состоится в 2022 году.
Написать
15 октября 2020 13:39
«Я был рожден, чтобы играть»: вышел свежий трейлер мультфильма «Душа» от Pixar
Приключения затерянной души вот-вот начнутся.
Написать
15 октября 2020 12:22
Фонд кино требует 91 миллион рублей от авторов сиквела «Тайны печати дракона»
Создатели не могут завершить фильм из-за пандемии.
Написать
15 октября 2020 09:08
Netflix показал историю принцессы Дианы в тизере четвертого сезона «Короны»
Премьера – 15 ноября.
Написать
14 октября 2020 11:09
Ставка на стриминг: Disney ждут масштабные изменения
Медиакорпорация держит руку на пульсе.
Написать
13 октября 2020 13:44
Брюс Уэйн, Селина Кайл и Пингвин на новых фото со съемок «Бэтмена» Мэтта Ривза
Актеры в образах на площадке в Ливерпуле.
Написать
13 октября 2020 13:26
«Pixar вернулся к былому величию»: первые критики в восторге от мультфильма «Душа»
У мультфильма точно есть душа.
Написать
12 октября 2020 16:24
Элизабет Олсен на свежих кадрах со съемок комикс-сериала «Ванда/Вижн»
Актрису заметили на плановой досъемке в Лос-Анджелесе.
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12 октября 2020 15:38
Звезда «Довода» Джон Дэвид Вашингтон сыграет в фильме с Кристианом Бэйлом
Актеру пришлось заменить Майкла Б. Джордона.
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12 октября 2020 11:51
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