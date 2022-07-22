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Новости: коронавирус в кино

22 июля 2022 14:13 Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа 21 июля 2022 20:56 Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? 20 июля 2022 17:00 Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас 20 июля 2022 12:46 Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO 19 июля 2022 07:00 Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
Победители и призеры: завершаем рассказ о суздальском анимационном фестивале – 2021 Победители и призеры: завершаем рассказ о суздальском анимационном фестивале – 2021 С 15 по 23 марта в Суздале проходит XXVI Открытый российский фестиваль анимационного кино. Киноафиша ведет дневник с места событий и пытается разобраться в современных тенденциях мультипликации.
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24 марта 2021 14:12
Питчинги, круглые столы и лекции: продолжаем рассказ о суздальском анимационном фестивале — 2021 Питчинги, круглые столы и лекции: продолжаем рассказ о суздальском анимационном фестивале — 2021 С 15 по 23 марта в Суздале проходит XXVI Открытый российский фестиваль анимационного кино. Киноафиша ведет дневник с места событий и пытается разобраться в современных тенденциях мультипликации.
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22 марта 2021 13:12
Однажды в сказке: продолжаем рассказ о суздальском анимационном фестивале – 2021 Однажды в сказке: продолжаем рассказ о суздальском анимационном фестивале – 2021 С 15 по 23 марта в Суздале проходит XXVI Открытый российский фестиваль анимационного кино. Киноафиша ведет дневник с места событий и пытается разобраться в современных тенденциях мультипликации. На этот раз мы окунемся в сказочные миры.
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22 марта 2021 12:49
Анимация времен пандемии: рассказываем о суздальском анимационном фестивале 2021 Анимация времен пандемии: рассказываем о суздальском анимационном фестивале 2021 С 15 по 23 марта в Суздале проходит XXVI Открытый российский фестиваль анимационного кино. Киноафиша ведет дневник с места событий и пытается разобраться в современных тенденциях мультипликации.
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19 марта 2021 11:44
Звезда «Стукача» Лила Лорен снимется в комедии с Вуди Харрельсоном и Кевином Хартом Звезда «Стукача» Лила Лорен снимется в комедии с Вуди Харрельсоном и Кевином Хартом Съемки уже стартовали. 
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30 октября 2020 10:00
Создателю сериала «Мне это не нравится» не дали переснять финал первого сезона Создателю сериала «Мне это не нравится» не дали переснять финал первого сезона Джонатан Энтвистл делится откровениями. 
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29 октября 2020 15:27
Звезда «Очень странных дел» Наталия Дайер поделилась впечатлениями от сценария четвертого сезона Звезда «Очень странных дел» Наталия Дайер поделилась впечатлениями от сценария четвертого сезона Актриса обещает масштабное приключение.
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28 октября 2020 15:19
Выход сиквела «Лары Крофт» с Алисией Викандер отложен на неопределенный срок Выход сиквела «Лары Крофт» с Алисией Викандер отложен на неопределенный срок О причинах принятия такого решения ничего не известно.
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28 октября 2020 12:32
Warner Bros. представила первое видео со съемок хоррора «Заклятие 3» Warner Bros. представила первое видео со съемок хоррора «Заклятие 3» Премьера состоится следующим летом. 
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28 октября 2020 12:18
Отложены съемки байопика о Бобе Дилане с Тимоти Шаламе Отложены съемки байопика о Бобе Дилане с Тимоти Шаламе В эпоху ковида это будет сложно осуществить.
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27 октября 2020 11:20
Фильм «Не время умирать» могли продать на стриминг за 600 млн долларов Фильм «Не время умирать» могли продать на стриминг за 600 млн долларов Но MGM приберегли ленту для кинопроката.
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26 октября 2020 11:03
В фильме «Шазам 2!» будет больше экшна и зрелищных трюков В фильме «Шазам 2!» будет больше экшна и зрелищных трюков Адам Броди гарантирует. 
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23 октября 2020 09:06
Спустя полгода после старта: потоковый сервис Quibi закрывается Спустя полгода после старта: потоковый сервис Quibi закрывается Совершить революцию в развлекательной индустрии не удалось.
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22 октября 2020 13:25
Мультсериал «Спецагент Арчер» продлили на 12 сезон Мультсериал «Спецагент Арчер» продлили на 12 сезон Шпион Стерлинг Арчер не собирается покидать своих фанатов.
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22 октября 2020 12:26
Ева Лонгория сыграет в новом sci-fi фильме Тимура Бекмамбетова Ева Лонгория сыграет в новом sci-fi фильме Тимура Бекмамбетова Актриса присоединится к Айсу Кьюбу.
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21 октября 2020 12:22
Звезда «Прослушки» Доминик Уэст сыграет принца Чарльза в сериале «Корона» Звезда «Прослушки» Доминик Уэст сыграет принца Чарльза в сериале «Корона» Актер появится пятом и шестом сезоне. 
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20 октября 2020 14:42
«Пугающее сходство с реальной ситуацией»: первые отзывы западных зрителей о сериале «Эпидемия» «Пугающее сходство с реальной ситуацией»: первые отзывы западных зрителей о сериале «Эпидемия» Шоу уже доступно на Netflix. 
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20 октября 2020 14:29
Крис Хемсворт: съемки «Тора 4» стартуют в январе 2021 года Крис Хемсворт: съемки «Тора 4» стартуют в январе 2021 года Актер пообещал очередное обновление персонажа. 
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20 октября 2020 11:11
Эдди Редмэйн рассказал, как проходят съемки «Фантастических тварей 3» Эдди Редмэйн рассказал, как проходят съемки «Фантастических тварей 3» На процесс сильно повлияла пандемия коронавируса.
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19 октября 2020 15:13
Пугающая Энн Хэтэуэй в свежем тизере фильма «Ведьмы» Роберта Земекиса Пугающая Энн Хэтэуэй в свежем тизере фильма «Ведьмы» Роберта Земекиса Премьера состоится 22 октября на HBO Max. 
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16 октября 2020 13:24
Фотофакт: стартовали съемки третьего сезона сериала «Титаны» Фотофакт: стартовали съемки третьего сезона сериала «Титаны» Третья порция эпизодов задержалась.
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16 октября 2020 11:01
Армия зомби и многорукий великан в тизере фильма «Путешествие в Индию: На пороге бессмертия» Армия зомби и многорукий великан в тизере фильма «Путешествие в Индию: На пороге бессмертия» Премьера состоится в 2022 году. 
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15 октября 2020 13:39
«Я был рожден, чтобы играть»: вышел свежий трейлер мультфильма «Душа» от Pixar «Я был рожден, чтобы играть»: вышел свежий трейлер мультфильма «Душа» от Pixar Приключения затерянной души вот-вот начнутся.
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15 октября 2020 12:22
Фонд кино требует 91 миллион рублей от авторов сиквела «Тайны печати дракона» Фонд кино требует 91 миллион рублей от авторов сиквела «Тайны печати дракона» Создатели не могут завершить фильм из-за пандемии. 
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15 октября 2020 09:08
Netflix показал историю принцессы Дианы в тизере четвертого сезона «Короны» Netflix показал историю принцессы Дианы в тизере четвертого сезона «Короны» Премьера – 15 ноября. 
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14 октября 2020 11:09
Ставка на стриминг: Disney ждут масштабные изменения Ставка на стриминг: Disney ждут масштабные изменения Медиакорпорация держит руку на пульсе.
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13 октября 2020 13:44
Брюс Уэйн, Селина Кайл и Пингвин на новых фото со съемок «Бэтмена» Мэтта Ривза Брюс Уэйн, Селина Кайл и Пингвин на новых фото со съемок «Бэтмена» Мэтта Ривза Актеры в образах на площадке в Ливерпуле. 
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13 октября 2020 13:26
«Pixar вернулся к былому величию»: первые критики в восторге от мультфильма «Душа» «Pixar вернулся к былому величию»: первые критики в восторге от мультфильма «Душа» У мультфильма точно есть душа. 
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12 октября 2020 16:24
Элизабет Олсен на свежих кадрах со съемок комикс-сериала «Ванда/Вижн» Элизабет Олсен на свежих кадрах со съемок комикс-сериала «Ванда/Вижн» Актрису заметили на плановой досъемке в Лос-Анджелесе. 
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12 октября 2020 15:38
Звезда «Довода» Джон Дэвид Вашингтон сыграет в фильме с Кристианом Бэйлом Звезда «Довода» Джон Дэвид Вашингтон сыграет в фильме с Кристианом Бэйлом Актеру пришлось заменить Майкла Б. Джордона. 
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12 октября 2020 11:51
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