Однажды в сказке: продолжаем рассказ о суздальском анимационном фестивале – 2021

С 15 по 23 марта в Суздале проходит XXVI Открытый российский фестиваль анимационного кино. Киноафиша ведет дневник с места событий и пытается разобраться в современных тенденциях мультипликации. На этот раз мы окунемся в сказочные миры.