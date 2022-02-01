Звездные родственники: сестры и братья из мира кино

В кинопроизводстве, как и в любом другом ремесле, есть свои семейные подряды. Творческие родственники могут соперничать между собой, а могут и плодотворно трудиться в тандеме. «Киноафиша. Инфо» вспоминает звездных братьев и сестер – известных и неизвестных актеров, актрис и режиссеров.