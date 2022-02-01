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Люк Хемсворт
Люк Хемсворт
Luke Hemsworth
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Люк Хемсворт
Luke Hemsworth
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Дата рождения
5 ноября 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Личные связи
Крис Хемсворт
родные братья
Биография Люк Хемсворт
Родился 5 ноября 1981 года, Мельбурн, Австралия.
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Фильмография Люк Хемсворт
Тор: Любовь и гром
фантастика, боевик
2022, США
8.0
С днем смерти
ужасы, детектив
2020, США
4.0
Крипто
триллер, криминал, драма
2019, США
5.0
Плывущие по течению
фэнтези
2018, США
5.0
Первый контакт
драма, фантастика
2018, США
3.0
Красная река
боевик, триллер
2018, США
4.0
Убей меня трижды
боевик, триллер
2014, США / Австралия
5.0
Расплата
детектив, криминал, триллер
2014, Австралия
5.0
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Главные роли сыграли Кирси Клемонс, Ванесса Энн Хадженс, Александра Шипп и Эзра Миллер.
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1 февраля 2022 11:41
Люк Хемсворт получил роль в сериале Дуэйна Джонсона «Молодой Скала»
Он появится в предпоследней серии.
Написать
22 апреля 2021 12:36
Люк Хемсворт раскрыл, как его травма изменила сюжет третьего сезона «Мира Дикого Запада»
Продюсеры шоу оказались находчивыми.
Написать
29 октября 2020 15:10
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Звездные родственники: сестры и братья из мира кино
В кинопроизводстве, как и в любом другом ремесле, есть свои семейные подряды. Творческие родственники могут соперничать между собой, а могут и плодотворно трудиться в тандеме. «Киноафиша. Инфо» вспоминает звездных братьев и сестер – известных и неизвестных актеров, актрис и режиссеров.
1 комментарий
11 сентября 2018 20:42
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