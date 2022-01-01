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Альберт Серра
Альберт Серра
Albert Serra
О персоне
Фильмография
Альберт Серра
Albert Serra
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Дата рождения
9 октября 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Альберта Серра
Родился 9 октября 1975 года. Испания.
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Фильмография Альберта Серра
Свобода
драма
2019, Германия / Франция
4.0
Король-Cолнце
драма
2018, Испания / Португалия
5.0
Смерть Людовика XIV
драма, военный, биография
2016, Португалия / Франция
6.0
История моей смерти
драма
2013, Испания / Франция
6.0
Песнь птиц
драма
2008, Испания
6.0
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