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Киноафиша Сериалы Балет
Балет (2021 - …) Балет 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис IVI
О чем сериал

Российский драматический сериал «Балет» – это история о возвращении на сцену после 30-летнего перерыва знаменитой танцовщицы Руты Майерс. Раньше она была звездой Большого театра, после чего стала преподавать хореографию и получила мировую известность в качестве педагога. Несмотря на то, что прошло много лет, Рута по-прежнему чувствует свою связь с этим местом. Андрей Пронин, с которым их когда-то связывали романтические отношения, теперь руководит театром. Он женился на бывшей лучшей подруге Руты. 

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Елена Морозова
Елена Морозова
Ингеборга Дапкунайте
Ингеборга Дапкунайте
Полина Агуреева
Полина Агуреева
Ирина Апексимова
Ирина Апексимова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Балет - Сезон 1 Сезон 1
TBA,
 
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