Российский драматический сериал «Балет» – это история о возвращении на сцену после 30-летнего перерыва знаменитой танцовщицы Руты Майерс. Раньше она была звездой Большого театра, после чего стала преподавать хореографию и получила мировую известность в качестве педагога. Несмотря на то, что прошло много лет, Рута по-прежнему чувствует свою связь с этим местом. Андрей Пронин, с которым их когда-то связывали романтические отношения, теперь руководит театром. Он женился на бывшей лучшей подруге Руты.