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Колин Вуделл
Колин Вуделл
Colin Woodell
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Колин Вуделл
Colin Woodell
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Дата рождения
20 декабря 1991
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Место рождения
Сан-Франциско, Калифорния, США
Рост
183 см
Биография Колина Вуделла
Родился 20 декабря 1991 года. Сан-Франциско, Калифорния, США.
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Фильмография Колина Вуделла
Скорая
боевик, драма, триллер
2022, США
8.0
Зов предков
приключения, анимация, семейный
2020, США
8.0
XOXO
драма, музыка
2016, США
5.0
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Актерский состав сериала «Континенталь» из вселенной «Джона Уика» пополнился пятью артистами
Основной исполнительский ансамбль шоу укомплектован.
Написать
9 февраля 2022 14:58
Еще ряд актеров пополнили каст многосерийного приквела «Джона Уика» об отеле «Континенталь»
Они составят компанию ранее объявленным Колину Вуделлу и Мэлу Гибсону.
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11 ноября 2021 11:36
Колин Вуделл утвержден на роль молодого Уинстона Скотта в многосерийном приквеле «Джона Уика»
Также сформирован основной каст.
Написать
20 октября 2021 11:06
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