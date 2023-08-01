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Spy Kids: Armageddon
Spy Kids: Armageddon
Spy Kids: Armageddon, 2024
2024 / США
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Жанр:
боевик
приключения
комедия
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Продолжительность
1 час 48 минут
Год выпуска
2024
Возраст
18+
Режиссер
Роберт Родригес
В ролях
Закари Ливай
Джина Родригез
Роберт Родригес
Билли Магнуссен
D.J. Cotrona
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Малолетние брат и сестра спасают мир в трейлере «Детей шпионов: Армагеддон»
Фильм-перезапуск франшизы Роберта Родригеса выйдет на экраны в сентябре.
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1 августа 2023 12:13
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Жанна Дюбарри
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Отзывы
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