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Майор Гром: Чумной Доктор Майор Гром: Чумной Доктор
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Майор Гром: Чумной Доктор, 2021

2021 / Россия
8.0 Оцените
90 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Российский супергеройский фильм о коррупции и беззаконии
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Российский супергеройский фильм о майоре полиции по имени Игорь Гром, основанный на комиксе «Майор Гром».

Сюжет фильма происходит в Санкт-Петербурге, который погряз в коррупции и беззаконии привилегированной части города. Даже полиция при всем своем желании не в силах противостоять могущественным богачам культурной столицы России, которые в любой ситуации могут выйти сухими из воды. Главный герой Игорь Гром, майор полиции, всем известен своим принципиальным характером и жесткой позицией в отношении нарушителей закона. Он является воплощением идеального представителя органов правопорядка: Игорь обладает прекрасным интеллектом, аналитическим складом ума и чувством справедливости.

Однажды в городе появляется герой в маске чумного доктора, и теперь вся жизнь жителей переворачивается с ног на голову. Он не является служителем закона и намерен собственными радикальными способами избавить город от бандитизма и продажной заразы. Кто-то считает его опасным психом в костюме и с огнеметами, а кто-то видит в таинственном человеке настоящего супергероя. Чумной Доктор берется убивать людей, которые когда-то избежали заслуженного наказания из-за бесчисленных взяток и своего солидного статуса в обществе. Полиция города понятия не имеет, как остановить героя-убийцу в маске, а мирные жители тем временем по-настоящему напуганы и взбудоражены. Никогда еще власти не сталкивались с угрозой подобного масштаба. Майор Игорь начинает собственное расследование, исход которого решит будущее всего Санкт-Петербурга.

 

Сюжет картины основан на одноименном комиксе российского издательства Bubble Comics.

Тизер картины, представляющий собой короткометражный фильм, показали на фестивале «ИгроМир / Comic Con Russia» в 2017 году. Позднее в 2020 году на фестивале Comic Con Russia был показан трейлер фильма.

Представители издательства пару раз говорили, что короткий метр был лишь пробным вариантом перед полнометражной версией фильма. Они также добавили, что, если картина будет иметь успех, то будут сняты экранизации других серий комиксов Bubble Studios. Также руководители комикса признались, что в полнометражный фильм будет добавлено примерно 20% контента, которого нет в сюжете оригинальных комиксов.

Режиссер короткометражного фильма Владимир Беседин в одном из интервью сказал, что картина будет иметь сцены после титров. Однако после творческих разногласий режиссер ушел из проекта.

Режиссером полнометражной версии стал Олег Трофим, который известен своим фильмом «Лед».

Изначально создатели картины планировали снять фильм на английском языке. По слухам, короткометражка понравилась западным зрителям, и поэтому тизер был снят для англоязычного зрителя. Однако во время переговоров выяснилось, что западные партнеры хотят, чтобы в съемках участвовали актеры из Америки. Продюсеры и режиссер картины в конечном итоге решили, что снимут свой проект для отечественного зрителя с российскими актерами.

Действие фильма происходит в Санкт-Петербурге. Однако создатели картины объявили, что он будет отличаться от реального города. Также съемочная группа призналась, что большую часть декораций им пришлось возводить самим.  

Спонсором фильма выступил «Яндекс», а после завершения проката на большом экране платформа «КиноПоиск» получит права на картину.

В короткометражке роль Игоря играл Алексей Горбатов. Актер покинул проект, так как потерял к нему интерес, и роль майора сыграл актер Тихон Жизневский.

Роль, которую исполняет Олег Чугунов, является оригинальной, которую создали специально для полнометражной ленты.

После выхода короткометражного фильма создатели столкнулись с критикой из-за того, что главный герой является сотрудником правоохранительных органов. Продюсер и сценарист фильма Артем Габрелянов ответил, что многие супергерои из DC Comics и Marvel Comics также сотрудничали с правительством.

В фильме снялись такие актеры, как Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Олег Чугунов и другие.

Создатели стараются держать в секрете личность Чумного Доктора как для зрителей, так и для съемочной группы.

Редактор журнала «Мир фантастики» Александр Стрепетилов сравнил визуал фильма с «Человеком-пауком» 2002 года. Также Стрепетилов считает, что работа Чумного Доктора напоминает деятельность оппозиционера Алексея Навального, а Петербург похож на американский мегаполис.

Некоторые критики и авторы считают, что Чумной Доктор является отражением российской оппозиции, а явным прототипом называют Павла Дурова. Это связано с тем, что в трейлере фильма протестующие люди выпускают бумажные самолеты на улицу. Скорее всего, это отсылка к случаю с блокировкой мессенджера Telegram: Павел Дуров организовал флешмоб, и все, кто был не согласен с решением Роскомнадзора, пускали бумажные самолетики на улицу.

К премьере картины издательство опубликовало приквел истории.

Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — всё это делает майора Грома идеальным полицейским, не знающим преград. Но всё резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора. Заявив, что его город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая людей, которые в своё время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе. Общество взбудоражено. Полиция бессильна. Игорь впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего города…

8.0 Оцените
90 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 1 апреля 2021
Премьера онлайн 7 июля 2021
Премьера в мире 1 апреля 2021
Возраст 12+
Прокатчик Disney Studios
Режиссер
Олег Трофим
Олег Трофим
В ролях
Тихон Жизневский
Тихон Жизневский
Любовь Аксёнова
Любовь Аксёнова
Алексей Маклаков
Алексей Маклаков
Александр Сетейкин
Александр Сетейкин
Сергей Горошко
Сергей Горошко
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Майор Гром: Чумной Доктор 4 постера
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Наша рецензия
В Санкт-Петербурге есть настоящий герой, которого зовут Игорь Громов. Он живет исключительно работой и заслуженно считается лучшим следователем Северной столицы, всегда готовым идти до конца и нарушать правила ради достижения цели. Но там, где герои и закон не способны совладать с прогнившей системой, правосудие берут в свои руки ущемленные и оскорбленные. Одним из таких становится поджигатель в маске чумного доктора, избравший самосуд как единственно возможный способ борьбы с городской…
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Иван Рыбаков 30 марта 2021, 05:39
Наконец дождался российских супер героев из наших же российских комиксах !!!! Однозначно 5 из 5 звёзд. Актуально даже название злодея в пандемию "Чумной Доктор"
Оля Новикова 1 апреля 2021, 23:03
Безумно классный фильм ни о чём не жалею, он вышел даже лучше комикса. Всем советую сходить)
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саундтрек фильма Майор Гром: Чумной Доктор
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Майор Гром: Чумной Доктор» вошел в топ-20 самых популярных фильмов Netflix по итогам 2021 года В течение года российский кинокомикс был в лидерах по просмотрам в 30 странах мира. 
Написать
29 декабря 2021 10:36
«Кинопоиск» опубликовал список своих самых просматриваемых фильмов и сериалов за 2021 год Большую часть топ-20 составляют проекты отечественного производства. 
Написать
23 декабря 2021 12:31
Анонсирован приквел «Майора Грома: Чумной доктор», который будет посвящен детству главного героя Также в ближайшее время выйдет расширенная версия кинокомикса.
Написать
20 декабря 2021 10:34
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