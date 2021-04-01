Майор Гром: Чумной Доктор, 2021

Сюжет картины основан на одноименном комиксе российского издательства Bubble Comics.

Тизер картины, представляющий собой короткометражный фильм, показали на фестивале «ИгроМир / Comic Con Russia» в 2017 году. Позднее в 2020 году на фестивале Comic Con Russia был показан трейлер фильма.

Представители издательства пару раз говорили, что короткий метр был лишь пробным вариантом перед полнометражной версией фильма. Они также добавили, что, если картина будет иметь успех, то будут сняты экранизации других серий комиксов Bubble Studios. Также руководители комикса признались, что в полнометражный фильм будет добавлено примерно 20% контента, которого нет в сюжете оригинальных комиксов.

Режиссер короткометражного фильма Владимир Беседин в одном из интервью сказал, что картина будет иметь сцены после титров. Однако после творческих разногласий режиссер ушел из проекта.

Режиссером полнометражной версии стал Олег Трофим, который известен своим фильмом «Лед».

Изначально создатели картины планировали снять фильм на английском языке. По слухам, короткометражка понравилась западным зрителям, и поэтому тизер был снят для англоязычного зрителя. Однако во время переговоров выяснилось, что западные партнеры хотят, чтобы в съемках участвовали актеры из Америки. Продюсеры и режиссер картины в конечном итоге решили, что снимут свой проект для отечественного зрителя с российскими актерами.

Действие фильма происходит в Санкт-Петербурге. Однако создатели картины объявили, что он будет отличаться от реального города. Также съемочная группа призналась, что большую часть декораций им пришлось возводить самим.

Спонсором фильма выступил «Яндекс», а после завершения проката на большом экране платформа «КиноПоиск» получит права на картину.

В короткометражке роль Игоря играл Алексей Горбатов. Актер покинул проект, так как потерял к нему интерес, и роль майора сыграл актер Тихон Жизневский.

Роль, которую исполняет Олег Чугунов, является оригинальной, которую создали специально для полнометражной ленты.

После выхода короткометражного фильма создатели столкнулись с критикой из-за того, что главный герой является сотрудником правоохранительных органов. Продюсер и сценарист фильма Артем Габрелянов ответил, что многие супергерои из DC Comics и Marvel Comics также сотрудничали с правительством.

В фильме снялись такие актеры, как Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Олег Чугунов и другие.

Создатели стараются держать в секрете личность Чумного Доктора как для зрителей, так и для съемочной группы.

Редактор журнала «Мир фантастики» Александр Стрепетилов сравнил визуал фильма с «Человеком-пауком» 2002 года. Также Стрепетилов считает, что работа Чумного Доктора напоминает деятельность оппозиционера Алексея Навального, а Петербург похож на американский мегаполис.

Некоторые критики и авторы считают, что Чумной Доктор является отражением российской оппозиции, а явным прототипом называют Павла Дурова. Это связано с тем, что в трейлере фильма протестующие люди выпускают бумажные самолеты на улицу. Скорее всего, это отсылка к случаю с блокировкой мессенджера Telegram: Павел Дуров организовал флешмоб, и все, кто был не согласен с решением Роскомнадзора, пускали бумажные самолетики на улицу.

К премьере картины издательство опубликовало приквел истории.