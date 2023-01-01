Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Свободные отношения"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
О персоне
Фильмография
Новости
Костас Марсаан
Киноафиша
Персоны
Костас Марсаан
Костас Марсаан
Дата рождения
5 апреля 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Овен
Популярные фильмы
Детектор
(2023)
0
Фильмография Костас Марсаан
Жанр
Все
Детектив
Триллер
Год
Все
2023
Все
1
Фильмы
1
Режиссер
1
Детектор
триллер, детектив
2023, Россия
Новости о Костас Марсаан
Екатерина Вилкова и Кирилл Кяро берут из детского дома жуткую девочку трейлере триллера «Детектор»
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)