Сериал «Безсоновъ» – это исторический детектив о наследнике старинного дворянского рода, который увлекается расследованиями. Молодой князь Николай Безсонов обладает редким умом и уникальной памятью, однако постоянные балы и светские рауты не позволяют ему в полной мере проявить свои способности. Все меняется, когда молодого человека обвиняют в преступлении, которого он не совершал. Применив логику, он легко находит настоящего убийцу, а заодно и свое призвание. Николай поступает на работу в сыскную полицию.