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Киноафиша Сериалы Безсоновъ
Безсоновъ (2022 - …) Безсоновъ
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
О чем сериал

Сериал «Безсоновъ» – это исторический детектив о наследнике старинного дворянского рода, который увлекается расследованиями. Молодой князь Николай Безсонов обладает редким умом и уникальной памятью, однако постоянные балы и светские рауты не позволяют ему в полной мере проявить свои способности. Все меняется, когда молодого человека обвиняют в преступлении, которого он не совершал. Применив логику, он легко находит настоящего убийцу, а заодно и свое призвание. Николай поступает на работу в сыскную полицию.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Андрей Леонов
Андрей Леонов
Алексей Гришин
Алексей Гришин
Галина Кашковская
Иван Агапов
Иван Агапов
Владимир Кошевой
Владимир Кошевой
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Безсоновъ - Сезон 1 Сезон 1
TBA,
 
Кадры из сериала
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