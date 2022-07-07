Даниил Страхов – российский актер театра и кино, родился 2 марта 1976 года в Москве. Его отец – известный филолог, поэт, лингвист, а мать – психолог, гештальт-терапевт. Родители Даниила – прогрессивные и интеллигентные люди: они всегда и во всем поддерживали начинания своего сына, не давили на него с выбором профессии. Мальчику нравился театр: он часто принимал участие в школьных постановках. Поэтому когда он озвучил свое намерение связать свою жизнь со сценой, родители его поддержали и наняли репетитора по театральному мастерству.

В 1993 году он поступает в Школу-студию МХАТ, но, проучившись год, переводится в Щукинское училище. Во время учебы Даниил дебютирует в небольших эпизодах в кино, снимается в рекламе.

После выпуска у него начинается активная работа в театре. За несколько лет он добился успеха на сцене: был номинирован на несколько престижных театральных премий.

Всероссийскую известность ему принесли съемки в сериале «Бедная Настя». Его герой, барон Корф, за 120 серий проходит превращение из антигероя в положительного персонажа.

Актеру нравится кино тем, что оно не ограничивает его одним типажом или ролью, а позволяет играть разные образы, раскрывать себя.