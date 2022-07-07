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Даниил Страхов

Даниил Страхов
Даниил Страхов
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Дата рождения
2 марта 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
184 см
Биография Даниила Страхова

Даниил Страхов – российский актер театра и кино, родился 2 марта 1976 года в Москве. Его отец – известный филолог, поэт, лингвист, а мать – психолог, гештальт-терапевт. Родители Даниила – прогрессивные и интеллигентные люди: они всегда и во всем поддерживали начинания своего сына, не давили на него с выбором профессии. Мальчику нравился театр: он часто принимал участие в школьных постановках. Поэтому когда он озвучил свое намерение связать свою жизнь со сценой, родители его поддержали и наняли репетитора по театральному мастерству.

В 1993 году он поступает в Школу-студию МХАТ, но, проучившись год, переводится в Щукинское училище. Во время учебы Даниил дебютирует в небольших эпизодах в кино, снимается в рекламе.

После выпуска у него начинается активная работа в театре. За несколько лет он добился успеха на сцене: был номинирован на несколько престижных театральных премий.

Всероссийскую известность ему принесли съемки в сериале «Бедная Настя». Его герой, барон Корф, за 120 серий проходит превращение из антигероя в положительного персонажа.

Актеру нравится кино тем, что оно не ограничивает его одним типажом или ролью, а позволяет играть разные образы, раскрывать себя.

Интересные факты о Данииле Страхове
  • Сразу после выпуска ему предложили главную роль в Театре им. Гоголя;
  • В театре на Малой Бронной, куда он приходил во время подготовки к поступлению, Страхов прослужил больше семи лет;
  • Актер устал от Москвы и переехал в Саратовскую область, где вместе с женой построил дом, в котором они живут постоянно;
  • У актера есть несколько ведомственных наград, которые он получил за роли военных;
  • Для съемок в сериале «Исаев» актеру пришлось набрать 10 кг, одновременно занимаясь в спортзале;
  • Со своей женой, актрисой Марией Леоновой, Даниил познакомился в Щукинском училище;
  • Учился в экспериментальной школе, в которой предметы детям подбирали в зависимости от их наклонностей.
Фильмография Даниила Страхова
Правосудие волков
Правосудие волков
мистика, драма 2010, Россия
6.0
Игра
Игра
комедия, спорт 2008, Россия
4.0
Блаженная
Блаженная
драма 2008, Россия / Украина
3.0
Мы из будущего
Мы из будущего
фантастика, исторический, приключения, военный 2008, Россия
7.0
Джоконда на асфальте
Джоконда на асфальте
драма, мелодрама 2007, Россия
0.0
Натурщица
Натурщица
мелодрама, комедия 2007, Россия
4.0
Сыщики 5
Сыщики 5
криминал 2006, Россия
0.0
Перегон
Перегон
драма, комедия, военный 2006, Россия
7.0
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