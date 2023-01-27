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Киноафиша Сериалы Локвуд и компания

Локвуд и компания (2023 - …)

Lockwood & Co. 12+
Год выпуска 2023
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

«Агентство «Локвуд и компания» – это фантастический приключенческий сериал об альтернативном Лондоне. Призраки и другие сверхъестественные твари здесь не легенда и не сказка для малышей, а вполне реальная проблема, заполоняющая улицы города. Бороться с ними могут только подростки, которые из-за своего еще юного возраста способны смотреть на мир по-детски и видеть его изнанку. Однако руководят этими охотниками всегда взрослые. Пока мальчишка-отступник Локвуд со своими друзьями не открывает собственное агентство.

Локвуд и компания - тизер
Локвуд и компания
тизер
В ролях
В ролях
Люк Тредэвэй
Люк Тредэвэй
Руби Стоукс
Руби Стоукс
Пэдди Холланд
Морвен Кристи
Иванно Джеремайя
Камерон Чепмен
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Локвуд и компания»
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
27 января 2023
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
27 января 2023
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
27 января 2023
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
27 января 2023
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
27 января 2023
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
27 января 2023
Episode 7
Сезон 1 Серия 7
27 января 2023
Episode 8
Сезон 1 Серия 8
27 января 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Локвуд и компания - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 8 эпизодов
 
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