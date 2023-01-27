«Агентство «Локвуд и компания» – это фантастический приключенческий сериал об альтернативном Лондоне. Призраки и другие сверхъестественные твари здесь не легенда и не сказка для малышей, а вполне реальная проблема, заполоняющая улицы города. Бороться с ними могут только подростки, которые из-за своего еще юного возраста способны смотреть на мир по-детски и видеть его изнанку. Однако руководят этими охотниками всегда взрослые. Пока мальчишка-отступник Локвуд со своими друзьями не открывает собственное агентство.