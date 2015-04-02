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Делай ноги Делай ноги
Киноафиша Фильмы Делай ноги Отзывы о мультфильме «Делай ноги»
Happy Feet Делай ноги 2006 / Австралия / США
7.3 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о мультфильме «Делай ноги»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Об этом мало кто знает, но известных режиссеров по имени Джордж Миллер на самом деле двое. Один – австралиец – снял трилогию «Безумный Макс», а также «Иствикских ведьм» и «Масло Лоренцо»; кроме того, написал сценарий к первому «Бэйбу» и срежиссировал второго. Другой – шотландец – в ответе за вторую часть «Бесконечной истории», «Зевса и Роксанну», «Робинзона Крузо» и «Путешествие к центру Земли». Так вот, постановщик мультфильма «Делай ноги» – тот Джордж Миллер, который австралиец. Главный…

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boo82 2 апреля 2015, 12:51
люди хоть кто нибудь смотрел этот мульт?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kate15 2 апреля 2015, 12:51
Я тоже думаю что мультик будет классным!!! И я кстати пойду на него в свой День Рождения!!И я надеюсь, что в свой день рождения я не разачаруюсь!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Pimline 2 апреля 2015, 12:51
Редкостная фигня с бредовым сюжетом! Дочка спросила об окончании мультика на первой трети, не рекомендую, подобного бреда еще не видел
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Pimline 2 апреля 2015, 12:51
Но графика классная, остальное...не для детей и не очень для взрослых✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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