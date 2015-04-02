Наша рецензия

Об этом мало кто знает, но известных режиссеров по имени Джордж Миллер на самом деле двое. Один – австралиец – снял трилогию «Безумный Макс», а также «Иствикских ведьм» и «Масло Лоренцо»; кроме того, написал сценарий к первому «Бэйбу» и срежиссировал второго. Другой – шотландец – в ответе за вторую часть «Бесконечной истории», «Зевса и Роксанну», «Робинзона Крузо» и «Путешествие к центру Земли». Так вот, постановщик мультфильма «Делай ноги» – тот Джордж Миллер, который австралиец. Главный…