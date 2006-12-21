«Делай ноги»: Рецензия Киноафиши

Об этом мало кто знает, но известных режиссеров по имени Джордж Миллер на самом деле двое. Один – австралиец – снял трилогию «Безумный Макс», а также «Иствикских ведьм» и «Масло Лоренцо»; кроме того, написал сценарий к первому «Бэйбу» и срежиссировал второго. Другой – шотландец – в ответе за вторую часть «Бесконечной истории», «Зевса и Роксанну», «Робинзона Крузо» и «Путешествие к центру Земли». Так вот, постановщик мультфильма «Делай ноги» – тот Джордж Миллер, который австралиец.

Главный смысл этих антарктических распевок и танцулек, вчистую опустошивших карманы доверчивых американских зрителей, состоит в том, что быть ДРУГИМ, не-таким-как-все, не только не зазорно (в политкорректной части мира это уже почти обязательно), но и полезно в плане решения глобальных проблем. Вся колония императорских пингвинов, нарисованная авторами фильма, постоянно оглашает воздух вокализациями в духе диско, r’n’b, хип-хопа и прочего барахла, на которое свежие поколения смертных променяли настоящую музыку; в то же время один-единственный пингвиненок, коего, когда он был еще яйцом, по рассеянности больно уронил папа-пингвин, не умеет петь, зато непрестанно танцует чечетку. Вообще говоря, если закрыть глаза на слащавые банальности вроде того, что у каждого в сердце должна быть своя песня, картина эта с центральной темой «другого пингвина» сильно напоминает вызвавшую недавно общественный скандал детскую книжку Питера Парнелла и Джастина Ричардсона «Для Танго нужны трое» о пингвинах-геях, основанную на реальных событиях в нью-йоркском зоопарке (!). Однако Миллер и компания (никаких ассоциаций с Газпромом и дурацкими небоскребами, один лишь чистейший гуманизм!) разворачивают тему инаковости в гораздо более патетическом направлении: оказывается, чечеточная пляска святого Витта, которой в итоге заражается от главного героя вся пингвинья колония, помогает обитателям Южного полюса наладить контакт с пришельцами (то есть людьми), разрушающими пищевую цепь пингвинов путем тотального отлова рыбы. Чечетка пленяет человеческие сердца, экологический контакт принимает совсем уж идиллические формы – и добро торжествует.

Впрочем, фильм «Делай ноги» не так прост и ровен, как может показаться на первый взгляд. Это кино в действительности полно «шероховатостей» и ритмических сбоев, зачастую более удачных, чем «генеральная линия» картины. Собственно, «генеральная линия» представляет довольно приторную визуализацию вышеназванных центральных идей (об инаковости, песне души и экологическом контакте), а небольшие отступления от нее носят саркастический характер. К числу самых симпатичных примеров относятся воспроизведение фирменной заставки компании Paramount как фона для одного из эпизодов путешествия и откровенная пародия на «Смерть среди айсбергов» в сцене с пингвинами и китами. Впрочем, главный ритмический сбой происходит, когда храбрые герои вплотную приближаются к цели своих исследовательских разысканий: тут повествование без всякого перехода принимает эпический характер, музыка сменяется на что-то монументально-торжественное и очень при этом напоминающее Гимн Российской Федерации, а сюжет проваливается в какие-то мрачные экзистенциальные бездны с прыжками в открытый океан, битьем головой о стеклянные стены пингвинариума и мистическими галлюцинациями на фоне потери рассудка. Вдобавок ко всему (весьма сильный ход!) Миллер не стал рисовать людей, как это положено в анимационных фильмах, а снял настоящих, живых человеческих особей и органично «вклеил» их в мульткадр, в результате чего скорбная психологическая сила упомянутых предложением выше эпизодов увеличилась многократно. Одним словом, перед нами опус довольно странный и в высшей степени неоднородный. Буревестник Максима Горького смущенно отдыхает…

Vlad Dracula