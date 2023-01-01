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Пираты Карибского моря: На краю света
Пираты Карибского моря: На краю света, 2007: актеры и роли
Pirates of the Caribbean: At worlds end
Пираты Карибского моря: На краю света
2007 / США
8.6
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213
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Пираты Карибского моря: На краю света, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гор Вербински
Gore Verbinski
В ролях
Джонни Депп
Johnny Depp
Орландо Блум
Orlando Bloom
Кира Найтли
Keira Knightley
Джеффри Раш
Geoffrey Rush
Джонатан Прайс
Jonathan Pryce
Билл Найи
Bill Nighy
Чоу Юн-Фат
Том Холландер
Tom Hollander
Стеллан Скарсгард
Stellan Skarsgard
Кевин МакНэлли
Kevin McNally
Джек Девенпорт
Jack Davenport
Наоми Харрис
Naomie Harris
Макензи Крук
Mackenzie Crook
Ли Эренберг
Мартин Клебба
Martin Klebba
Реджи Ли
Дэвид Бэйли
David Bailie
Грег Эллис
Greg Ellis
ДжейБи Блэнк
Марко Хан
Мишель Ли
Michelle Li
Маршалл Манеш
Marshall Manesh
Дэвид Шофилд
David Schofield
Кит Ричардс
Keith Richards
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