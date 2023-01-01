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Пираты Карибского моря: На краю света Пираты Карибского моря: На краю света
Киноафиша Фильмы Пираты Карибского моря: На краю света Пираты Карибского моря: На краю света, 2007: актеры и роли
Pirates of the Caribbean: At worlds end Пираты Карибского моря: На краю света 2007 / США
8.6 Оцените
213 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Пираты Карибского моря: На краю света, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гор Вербински Гор Вербински Gore Verbinski
В ролях
Джонни Депп Джонни Депп Johnny Depp Орландо Блум Орландо Блум Orlando Bloom Кира Найтли Кира Найтли Keira Knightley Джеффри Раш Джеффри Раш Geoffrey Rush Джонатан Прайс Джонатан Прайс Jonathan Pryce Билл Найи Билл Найи Bill Nighy Чоу Юн-Фат Том Холландер Том Холландер Tom Hollander Стеллан Скарсгард Стеллан Скарсгард Stellan Skarsgard Кевин МакНэлли Кевин МакНэлли Kevin McNally Джек Девенпорт Джек Девенпорт Jack Davenport Наоми Харрис Наоми Харрис Naomie Harris Макензи Крук Макензи Крук Mackenzie Crook Ли Эренберг Мартин Клебба Мартин Клебба Martin Klebba Реджи Ли Дэвид Бэйли Дэвид Бэйли David Bailie Грег Эллис Грег Эллис Greg Ellis ДжейБи Блэнк Марко Хан Мишель Ли Michelle Li Маршалл Манеш Маршалл Манеш Marshall Manesh Дэвид Шофилд David Schofield Кит Ричардс Keith Richards
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