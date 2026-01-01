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Фильмография
Чоу Юнь-Фат
Chow Yun-Fat
Киноафиша
Персоны
Чоу Юнь-Фат
Чоу Юнь-Фат
Chow Yun-Fat
Дата рождения
18 мая 1955
Возраст
71 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Сценарист
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Биография Чоу Юнь-Фата
Родился 18 мая 1955 года. Остров Ламма, Гонконг.
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Популярные фильмы
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