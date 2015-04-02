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Все-таки удивительно, как от столь сомнительных родителей – а я даже затрудняюсь сказать, кто из них ужаснее: сопливый Walt Disney или мегавзрывоопасный Джерри Брукхаймер, – могло произойти столь блистательное дитя. Однако невероятное очевидно: третья часть «Пиратов Карибского моря» не только не посрамила талантливую выделку первых двух, но и превзошла их, кажется, по всем параметрам, включая ставшую совершенно гениальной музыку Ханса Циммера. В третьей серии пиратской эпопеи Гор…