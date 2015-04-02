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Пираты Карибского моря: На краю света Пираты Карибского моря: На краю света
Киноафиша Фильмы Пираты Карибского моря: На краю света Отзывы о фильме «Пираты Карибского моря: На краю света»
Pirates of the Caribbean: At worlds end Пираты Карибского моря: На краю света 2007 / США
8.6 Оцените
214 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Пираты Карибского моря: На краю света»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Все-таки удивительно, как от столь сомнительных родителей – а я даже затрудняюсь сказать, кто из них ужаснее: сопливый Walt Disney или мегавзрывоопасный Джерри Брукхаймер, – могло произойти столь блистательное дитя. Однако невероятное очевидно: третья часть «Пиратов Карибского моря» не только не посрамила талантливую выделку первых двух, но и превзошла их, кажется, по всем параметрам, включая ставшую совершенно гениальной музыку Ханса Циммера. В третьей серии пиратской эпопеи Гор…

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ya 2 апреля 2015, 12:51
не понимаю, почему премьера только через год, ведь говорят, что третью часть паралельно со второй снимали....

Я не доживу до премьеры.....✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BapHuk 2 апреля 2015, 12:51
Отрывок из сценария ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kissi 2 апреля 2015, 12:51
Люди! дайте кто-нибудь сайт Пиратов!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Гость 2 апреля 2015, 12:51
ОФИГЕННЫЙ ФИЛЬМ

АКТЕРЫ ОПУПЕННЫЕ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
peevish 2 апреля 2015, 12:51
Я в полном ВОСТОРГЕ!!!!!!!!!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Плеерная 2 апреля 2015, 12:51
А после титров смотрели сцену??
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mryk 2 апреля 2015, 12:51
А я вот фанаткой серии не являюсь, форумы не читала, просто пошла посмотреть. Мне тоже сначала показалось все затянуто, слишком много всяких персонажей, совещаний, предают друг друга без конца, с корабля на корабль хаотично перемещаются, опять же обязательная патриотическая речь про "так завоюем же нашу свободу!!!". Но потом внезапно убили Уилла, в этот момент я настолько обалдела, что все недостатки фильму для себя простила. Нет, ну вполне можно было догадаться про концовку, но так не хотелось именно такую, мне эта романтишная (аххх...) пара очень понравилась, особенно когда они женились. Теперь вот я злая, что 100% хэппи-энда не было, но и одновременно довольна, иначе фильм бы мне так не понравился... 9/10 фильму, минус 1 за нелепую гигантскую бабищу с черными зубами.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Вуд 2 апреля 2015, 12:51
сущий бред, сляпано на коленке, сценарий писался по ходу съёмок. Ощущение вполне определённое и очевидно, что последняя (надеюсь, что так!!) часть этой трилогии - чистая франшиза. Просто вбухали бабок, просто сняли, просто вышел какой то непонятный бульён из мелькающих персонажей, уже совершенно опостылевший как Микки-маус образ Джека Воробья, нелепые солдаты-полудурки из диснеевской классики, совершенно невнятный сюжей, и много-много ляпов.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Кинокритик 2 апреля 2015, 12:51
Великолепное продолжение части 1 и части 2. Что мне нравится во всех трех частях? Они не похожи друг на друга и в тоже время дополняют друг друга, имеют особый вкус. Как три разных блюда. Снимаю шляпу перед командой 3Д аниматоров. Работа на 6+ высочайшего качества.

По всей видимости, так как в финале присутствует некая незавершенность, можно ожидато Пиратов-4.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Лампа 2 апреля 2015, 12:51
А у меня вопрос: у кого в конце была сцена "спустя 10 лет", где Кира ждёт Блума на берегу с ребёнком? Мы смотрели в ПИКе и там этой сцены не было!!! Хотя говорят, что она существует!..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Студентка 2 апреля 2015, 12:51
полная хрень! три часа бесцельно потраченного времени. если бы не Джонни Депп, то я бы чувствовала себя идиоткой. Орландо Блум-придрок полный, Кира-куда ни шло. но женщина-пиратка- это что-то из ряда вон. видно продесеры недолго думали над сценарием, полное отсутствие сюжета, смысловой нагрузки и идеи. чувствуется, в четвертой части они будут спасать Орландо Блума.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Эдик 2 апреля 2015, 12:51
😂 ✊ фильм супер клас✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тимур Сахапов 23 мая 2017, 01:38
Оценка
Пираты Карибского моря. На краю Света: Возвращение из преисподни
Прекратить огонь, берём на абордаж! Сдвоенные графики, переутомлённые актёры, один бюджет на два фильма. 2006 и 2007 год соответственно был знаменит тем, что вышли сразу две части «Пиратов Карибского моря». На фоне популярности франшизы, было решено, что в упомянутые выше года выйдут несколько частей именно пиратской тематики. 450 миллионов долларов для того, чтобы отснять две качественные картины - задача не из лёгких, правда? В настоящее время, такая практика используется зачастую, но в те времена – это было редкостью. Проба пера - именно так можно назвать то, что затеяла компания Disney. Гор Вербински, для которого «На краю света» стала заключительной частью в серии, постарался максимально закончить свою пятилетнюю эпопею с полюбившейся ему серией. Имея в активе внушительный бюджет, Гор создал самую длительную пиратскую картину в истории. Спасибо? Или «ну зачем?». Что же хочется сказать после просмотра «На краю света»?. Конечно же, спасибо!

Капитан Джек Воробей покинул мир живых. Король Англии, не намереваясь больше мириться с пиратским обществом, и издал указ о немедленной поимке и их смерти. Пиратская компания стоит на крае уничтожения. Вернувшийся с того света Капитан Барбосса намерен созвать Совет Братства, чтобы избежать полного исчезновения пиратства на свете. Но совет не сможет быть созван без всех девяти баронов. Джек Воробей, являющийся одним из них, должен вернуться в царство живых. Давние друзья Джека, Элизабет и Уильям, также решают помочь Гектору в этом не лёгком деле. Но стоит ли за этим чистый умысел? Действительно ли Барбосса хочет истинного возвращения Воробья, потому что так хочется, а Элизабет и Уильям соскучились по ушедшему другу? Вопрос спорный, как и адекватность Воробья.

«На краю света» - первый фильм, в котором собираются все девять пиратских баронов. Третья часть медленно, но верным курсом двигалась по реалиям нашего мира - интеллигенции надоело жить с теми, кто якобы отравляет их мир. Каждый, кто хоть раз вступал в контакты с пиратским обществом подлежит повешенью. И даже «Летучий голландец», во главе с капитаном Джонсом, человеком, которого можно убить одним единственным способом - порезать сердце, вынужден сотрудничать с королевскими прихвостнями. Могучий век пиратства, поражавший людей, как ужасом, так и радостью, подходит к концу.

Капитан Джек Воробей, чья личность успела повидать много приключений, заточена в тайнике Дейви Джонса. Оставшись наедине с любимой («Чёрной Жемчужиной»), Джек всяческим образом пытается не сойти с ума. В то же время, Король начал век истребления пиратов. Повидав эпичные и «попкорновые» сцены, Гор Вербински (режиссёр последней для него части) продолжил радовать зрителей качественным экшеном. Картинка по-прежнему выглядит вкусно, а действия героев занятными, хотя порой и бывают клишированными. Капитан Воробей, чья персона из фильма в фильм развивается в характерном плане, снова эволюционирует. Если в прошлых двух частях Джек формировался от «пофигиста» до человека, которому хоть как-то важны окружающие, то в третьей части Джек превращается в реального человека, которому важны жизни других.

И даже прошлые враги, жаждущие смерти своих недругов не самое важное, что есть в фильме. Нынешние враги Воробья - это собственные мысли. Желание о бессмертии, возможность «отыграться» за прошлые дела с Джонсом - всё это настолько отвлекает Джека, что он не способен думать нынешним днём и рационально принимать правильные решения (впрочем, как всегда). И давнее соперничество с Барбоссой - больше дружеское перемирие, чем вражеский умысел.

Стоит помнить, что третья часть во франшизе - это всё та же часть «Пиратов Карибского моря». Картина по-прежнему приятно развлекает, каждый банальный и тупический момент, на который не хочется обращать внимание, пропускаешь. Комический Джонни Депп продолжает радовать своим изобилием весёлых и приятных шуток, в то время как остальные герои, как главные, так и второстепенные, продолжают подтверждать свою актёрскую квалификацию. Джеффри Раш по-прежнему серьёзный и суровый, Кевин МакНэлли- доверчивый недотёпа, а Ли Аренберг и Макензи Крук - поражают не меньше Воробья. Единственное, что не особо радует - это отсутствие полноценного и расписанного антагониста. Попытки сделать таковым Дэйви Джонса оправдались во второй части, но угасли в сиквеле.
Вердикт. Учитывая то, какой слабой вышла четвертая часть – уход Гора Вербински имел свою каплю в море. Формула, благодаря которой прошлые две части пиратов удавались – действовала до сих пор. Однако то, что франшизе были нужны перемены – было видно невооружённым глазом. Но уход Вербински с поста режиссера пиратской саги – слишком дурное решение, из-за которого дальнейшая часть очень сильно пострадала.

[B][I]Четверо из Вас пытались меня убить… Одной даже удалось, да…?
[/I][/B]

[I]Ха, мило![/I]

[I]Приятного просмотра! [/I]
23 мая 2017, 01:38 Ответить
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