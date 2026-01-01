Что ждет Жука во 2 сезоне «Черного солнца»? Ставки стали выше — на кону не только репутация и должность

Ghibli больше не №1: в Японии теперь новый кумир — аниме, которое потопило «Унесенных призраками» и другие хиты Миядзаки

Это советский хит или картина из Голливуда: тест, который заставит сломать голову уже на первом вопросе

Как в Османской империи «производили» евнухов: схема, о которой смолчал «Великолепный век»

«Невеста не волк — в лес не убежит»: вспомните 5 фильмов СССР по фото с молодоженами (тест)

С ИИ-кадрами, постаревшей Эм-Джей и Серебряным Соболем: «Человек Паук-4» явно станет хитом — Магуайр в трейлере напоминает Логана

Юру Борисова назвала «дурачком» звезда «Папиных дочек»: раскрыла, кто продвигает актера

«Дурилки картонные»: ветераны спецназа разгромили «Позывной "Альфа"» — особо влетело Епифанцеву с козлиной бородкой

Мудрость, заключенная в четырех словах: что Фаина Раневская назвала главным богатством старости

Киргизский «Форест Гамп» с Бондаренко и Майковым: после просмотра этого фильма хочется жить