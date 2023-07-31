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Киноафиша Новости Фильм «Байкеры» с Томом Харди, Джоди Комер и другими звездами обрел дату релиза

Фильм «Байкеры» с Томом Харди, Джоди Комер и другими звездами обрел дату релиза

31 июля 2023 11:16
Фильм «Байкеры» с Томом Харди, Джоди Комер и другими звездами обрел дату релиза

Криминальная драма от двукратного номинанта «Золотой пальмовой ветви» выйдет в начале декабря.

20th Century Studios анонсировала дату выхода криминальной драмы The Bikeriders («Байкеры»). Премьера фильма состоится 1 декабря. Картина вдохновлена одноименным фотоальбомом Дэнни Лайона 1968 года. В центре сюжета — история мотоклуба Среднего Запада США, показанная через жизни его членов.

Главные роли в ленте исполнят такие звезды, как Том Харди, Бойд Холбрук, Майкл Шеннон, Остин Батлер и Джоди Комер. Постановщиком выступает Джефф Николс, наиболее известный по драмам «Мад» и «Лавинг», которые были удостоены номинации на «Золотую пальмовую ветвь». Разработкой фильма занимаются компании New Regency и Tri-Stat.

Примечательно, что 20th Century Studios поставила дату релиза The Bikeriders прямо на разгар так называемого «оскаровского сезона», когда в свет выходит множество фильмов, являющихся потенциальными номинантами премии Киноакадемии США. Ранее похожий шаг сделала компания Amazon, назначив премьеру ожидаемого триллера Saltburn с Розамунд Пайк и Кэри Маллиган на 24 ноября с расширением проката 1 декабря. Судя по всему, на производство обоих проектов никак не повиляла продолжающаяся забастовка голливудских гильдий актеров и сценаристов, которая уже привела к переносу выхода многих картин, претендующих на «Оскар».

Фото: Getty Images
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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