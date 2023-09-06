Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "После. Навсегда" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Джоди Комер присоединяется к мотоклубу Тома Харди и Остина Батлера в трейлере драмы «Байкеры»

Джоди Комер присоединяется к мотоклубу Тома Харди и Остина Батлера в трейлере драмы «Байкеры»

6 сентября 2023 20:51
Джоди Комер присоединяется к мотоклубу Тома Харди и Остина Батлера в трейлере драмы «Байкеры»

Сравнения с классическим «Дикарем» неизбежны.

Студия 20th Century выпустила первый трейлер криминальной драмы «Байкеры» (The Bikeriders) со звездным актерским составом. Вместе с Остином Батлером, Томом Харди и Джоди Комер в картине сыграли Майкл Шеннон, Бойд Холбрук и Норман Ридус.

В основу фильма лег знаменитый фотоальбом Дэнни Лайона, опубликованный в 1967 году. «Байкеры» предоставляют зрителям возможность погрузиться в бескомпромиссную и пропитанную машинным маслом субкультуру мотоциклистов, чей расцвет пришелся на 60-е годы. По сюжету, девушка с сильной волей Кэти (Комер) выходит замуж за норовистого и безрассудного байкера Бенни (Батлер), который является членом группировки «Вандалы». Любовь к Бенни позволяет Кэти стать свидетельницей эволюции мотоклуба, возникшего вокруг сильного и непоколебимого лидера в лице Джонни (Харди).

На протяжении лет, проведенных с «Вандалами», Кэти пытается справиться с необузданной природой своего мужа и его безусловной лояльностью по отношению к Джонни, с которым ей приходится конкурировать за внимание Бенни. По мере того как «Вандалы» превращаются в опасную и жестокую банду, Кэти, Бенни и Джонни вынуждены выбирать между преданности клубу и друг другу.

Режиссером и сценаристом фильма является Джефф Николс («Укрытие», «Мад»). На данный момент «Байкеры» имеют 90% одобрения критиков на агреаторе Rotten Tomatoes при 10 рецензиях.

В зарубежный прокат картина выйдет 1 декабря.

Фото: 20th Century Studios
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Беременность Эммы Робертс превращается в кошмар в трейлере 12-го сезона «Американской истории ужасов» Беременность Эммы Робертс превращается в кошмар в трейлере 12-го сезона «Американской истории ужасов» Читать далее 7 сентября 2023
Появился первый трейлер нового фильма Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» Появился первый трейлер нового фильма Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» Читать далее 7 сентября 2023
Эмили Блант устраивается работать в стартап Криса Эванса в трейлере фильма «Продавцы боли» Эмили Блант устраивается работать в стартап Криса Эванса в трейлере фильма «Продавцы боли» Читать далее 6 сентября 2023
Джоди Комер присоединяется к мотоклубу Тома Харди и Остина Батлера в трейлере драмы «Байкеры» Джоди Комер присоединяется к мотоклубу Тома Харди и Остина Батлера в трейлере драмы «Байкеры» Читать далее 6 сентября 2023
Юные супергерои устраивают разнос в трейлере сериала «Поколение «Ви» из вселенной «Пацанов» Юные супергерои устраивают разнос в трейлере сериала «Поколение «Ви» из вселенной «Пацанов» Читать далее 7 сентября 2023
Куры штурмуют неприступную птицеферму в трейлере «Побега из курятника 2» Куры штурмуют неприступную птицеферму в трейлере «Побега из курятника 2» Читать далее 6 сентября 2023
Наследие жестокого убийцы оживает в трейлере шок-хоррора «Мегаломаньяк. Реинкарнация» Наследие жестокого убийцы оживает в трейлере шок-хоррора «Мегаломаньяк. Реинкарнация» Читать далее 7 сентября 2023
Лариса Гузеева конфликтует и мирится с Гариком Харламовым в трейлере комедии «Тёща» Лариса Гузеева конфликтует и мирится с Гариком Харламовым в трейлере комедии «Тёща» Читать далее 7 сентября 2023
Из России — на вершину Голливуда: история успеха Хелен Миррен Из России — на вершину Голливуда: история успеха Хелен Миррен Читать далее 7 сентября 2023
Погоня за золотым авто: сериал «Лада Голд» получил дату премьеры и новый трейлер Погоня за золотым авто: сериал «Лада Голд» получил дату премьеры и новый трейлер Читать далее 6 сентября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше