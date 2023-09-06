Джоди Комер присоединяется к мотоклубу Тома Харди и Остина Батлера в трейлере драмы «Байкеры»

Студия 20th Century выпустила первый трейлер криминальной драмы «Байкеры» (The Bikeriders) со звездным актерским составом. Вместе с Остином Батлером, Томом Харди и Джоди Комер в картине сыграли Майкл Шеннон, Бойд Холбрук и Норман Ридус.

В основу фильма лег знаменитый фотоальбом Дэнни Лайона, опубликованный в 1967 году. «Байкеры» предоставляют зрителям возможность погрузиться в бескомпромиссную и пропитанную машинным маслом субкультуру мотоциклистов, чей расцвет пришелся на 60-е годы. По сюжету, девушка с сильной волей Кэти (Комер) выходит замуж за норовистого и безрассудного байкера Бенни (Батлер), который является членом группировки «Вандалы». Любовь к Бенни позволяет Кэти стать свидетельницей эволюции мотоклуба, возникшего вокруг сильного и непоколебимого лидера в лице Джонни (Харди).

На протяжении лет, проведенных с «Вандалами», Кэти пытается справиться с необузданной природой своего мужа и его безусловной лояльностью по отношению к Джонни, с которым ей приходится конкурировать за внимание Бенни. По мере того как «Вандалы» превращаются в опасную и жестокую банду, Кэти, Бенни и Джонни вынуждены выбирать между преданности клубу и друг другу.

Режиссером и сценаристом фильма является Джефф Николс («Укрытие», «Мад»). На данный момент «Байкеры» имеют 90% одобрения критиков на агреаторе Rotten Tomatoes при 10 рецензиях.

В зарубежный прокат картина выйдет 1 декабря.