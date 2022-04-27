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Джефф Николс

Jeff Nichols
Джефф Николс
Джефф Николс Jeff Nichols
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Дата рождения
7 декабря 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Биография Джефф Николс

Родился 7 декабря 1978 года. Литл-Рок, Арканзас, США.

Фильмография Джефф Николс
Тихое место 3
драма, ужасы, фантастика 2025,
0.0
Лавинг
Лавинг
драма 2016, США / Великобритания
7.0
Специальный полуночный выпуск
Специальный полуночный выпуск
драма, фантастика 2016, США
6.0
Мад
Мад
драма 2012, США
8.0
Укрытие
Укрытие
драма 2011, США
3.0
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Жюри Каннского кинофестиваля 2022 возглавил актер Венсан Линдон Он исполнил главную мужскую роль в боди-хорроре «Титан», который в прошлом году завоевал «Золотую пальмовую ветвь».
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27 апреля 2022 12:54
Следующую часть «Тихого места» снимет режиссер «Свиньи» Майкл Сарноски Это будет его вторая полнометражная картина.
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12 января 2022 10:54
Джефф Николс покинул режиссерское кресло следующей части «Тихого места» Скандалами его уход не сопровождался.
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28 октября 2021 12:31
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