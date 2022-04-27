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Джефф Николс
Джефф Николс
Jeff Nichols
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Джефф Николс
Jeff Nichols
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Дата рождения
7 декабря 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Биография Джефф Николс
Родился 7 декабря 1978 года. Литл-Рок, Арканзас, США.
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Фильмография Джефф Николс
Тихое место 3
драма, ужасы, фантастика
2025,
0.0
Лавинг
драма
2016, США / Великобритания
7.0
Специальный полуночный выпуск
драма, фантастика
2016, США
6.0
Мад
драма
2012, США
8.0
Укрытие
драма
2011, США
3.0
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Жюри Каннского кинофестиваля 2022 возглавил актер Венсан Линдон
Он исполнил главную мужскую роль в боди-хорроре «Титан», который в прошлом году завоевал «Золотую пальмовую ветвь».
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27 апреля 2022 12:54
Следующую часть «Тихого места» снимет режиссер «Свиньи» Майкл Сарноски
Это будет его вторая полнометражная картина.
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12 января 2022 10:54
Джефф Николс покинул режиссерское кресло следующей части «Тихого места»
Скандалами его уход не сопровождался.
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28 октября 2021 12:31
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