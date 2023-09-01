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Киноафиша Новости В Лондоне будут показаны новые фильмы Мартина Скорсезе, Дэвида Финчера и Хаяо Миядзаки

В Лондоне будут показаны новые фильмы Мартина Скорсезе, Дэвида Финчера и Хаяо Миядзаки

1 сентября 2023 14:56
В Лондоне будут показаны новые фильмы Мартина Скорсезе, Дэвида Финчера и Хаяо Миядзаки

Стала известна программа 67-го кинофестиваля Британского института кино.

Организаторы 67-го Лондонского кинофестиваля Британского института кино (фестиваль BFI) опубликовали программу будущего смотра.

В основной конкурс мероприятия вошло одиннадцать картин, снятых в самых разнообразных уголках мира:

  • Baltimore («Балтимор») Кристин Моллой и Джо Лоулора (Ирландия/Великобритания)
  • Dear Jassi («Дорогой Джасси») Тарсема Сингха (Индия)
  • Europa («Европа») Судабех Мортезаи (Австрия/Великобритания)
  • «Зла не существует» Рюсукэ Хамагути (Япония)
  • «Ногти» Христоса Нику (США);
  • Gasoline Rainbow («Бензиновая радуга») Билла Росса IV и Тернера Росса (США)
  • I’am Sirat («Я — Сират») Дипы Мехты и Сирата Танеджи (Канада)
  • The Royal Hotel («Королевский отель») Китти Грин (Австралия)
  • Self portrait: 47 km («Автопортрет: 47 км») Чжан Мэнци (Китай)
  • Starve Acre («Голодный акр») Дэниела Кокотайло (Великобритания)
  • «Вместе-99» Лукаса Мудиссона (Швеция/Дания)

Помимо основной программы, на кинофестивале BFI пройдут показы множества ожидаемых и уже успевших снискать мировую популярность фильмов этого года. Например, на смотре будут представлены картины «Май, декабрь» Тодда Хейнса, «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, «Убийца» Дэвида Финчера, «Мальчик и цапля» Хаяо Миядзаки, «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Солтбёрн» Эмиральд Феннел и «Байкеры» Джеффа Николса.

Всего в рамках 67-го Лондонского кинофестиваля будет показано 235 лент. Смотр пройдет с 4 по 15 октября.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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