В Лондоне будут показаны новые фильмы Мартина Скорсезе, Дэвида Финчера и Хаяо Миядзаки
Стала известна программа 67-го кинофестиваля Британского института кино.
Организаторы 67-го Лондонского кинофестиваля Британского института кино (фестиваль BFI) опубликовали программу будущего смотра.
В основной конкурс мероприятия вошло одиннадцать картин, снятых в самых разнообразных уголках мира:
- Baltimore («Балтимор») Кристин Моллой и Джо Лоулора (Ирландия/Великобритания)
- Dear Jassi («Дорогой Джасси») Тарсема Сингха (Индия)
- Europa («Европа») Судабех Мортезаи (Австрия/Великобритания)
- «Зла не существует» Рюсукэ Хамагути (Япония)
- «Ногти» Христоса Нику (США);
- Gasoline Rainbow («Бензиновая радуга») Билла Росса IV и Тернера Росса (США)
- I’am Sirat («Я — Сират») Дипы Мехты и Сирата Танеджи (Канада)
- The Royal Hotel («Королевский отель») Китти Грин (Австралия)
- Self portrait: 47 km («Автопортрет: 47 км») Чжан Мэнци (Китай)
- Starve Acre («Голодный акр») Дэниела Кокотайло (Великобритания)
- «Вместе-99» Лукаса Мудиссона (Швеция/Дания)
Помимо основной программы, на кинофестивале BFI пройдут показы множества ожидаемых и уже успевших снискать мировую популярность фильмов этого года. Например, на смотре будут представлены картины «Май, декабрь» Тодда Хейнса, «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, «Убийца» Дэвида Финчера, «Мальчик и цапля» Хаяо Миядзаки, «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Солтбёрн» Эмиральд Феннел и «Байкеры» Джеффа Николса.
Всего в рамках 67-го Лондонского кинофестиваля будет показано 235 лент. Смотр пройдет с 4 по 15 октября.