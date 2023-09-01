В Лондоне будут показаны новые фильмы Мартина Скорсезе, Дэвида Финчера и Хаяо Миядзаки

Организаторы 67-го Лондонского кинофестиваля Британского института кино (фестиваль BFI) опубликовали программу будущего смотра.

В основной конкурс мероприятия вошло одиннадцать картин, снятых в самых разнообразных уголках мира:

Baltimore («Балтимор») Кристин Моллой и Джо Лоулора (Ирландия/Великобритания)

Dear Jassi («Дорогой Джасси») Тарсема Сингха (Индия)

Europa («Европа») Судабех Мортезаи (Австрия/Великобритания)

«Зла не существует» Рюсукэ Хамагути (Япония)

«Ногти» Христоса Нику (США);

Gasoline Rainbow («Бензиновая радуга») Билла Росса IV и Тернера Росса (США)

I’am Sirat («Я — Сират») Дипы Мехты и Сирата Танеджи (Канада)

The Royal Hotel («Королевский отель») Китти Грин (Австралия)

Self portrait: 47 km («Автопортрет: 47 км») Чжан Мэнци (Китай)

Starve Acre («Голодный акр») Дэниела Кокотайло (Великобритания)

«Вместе-99» Лукаса Мудиссона (Швеция/Дания)

Помимо основной программы, на кинофестивале BFI пройдут показы множества ожидаемых и уже успевших снискать мировую популярность фильмов этого года. Например, на смотре будут представлены картины «Май, декабрь» Тодда Хейнса, «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, «Убийца» Дэвида Финчера, «Мальчик и цапля» Хаяо Миядзаки, «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Солтбёрн» Эмиральд Феннел и «Байкеры» Джеффа Николса.

Всего в рамках 67-го Лондонского кинофестиваля будет показано 235 лент. Смотр пройдет с 4 по 15 октября.