Дэймон Херриман появился на свет 31 марта 1970 года в Аделаиде, расположенной на юге Австралии. Его отцом является известный театральный и киноактер Ноэль Херриман. Дэймон с ранних лет знал, что пойдет по стопам родителя. Впервые на экране Херриман-младший появился в восьмилетнем возрасте. Он принимал участие в съемках рекламных и музыкальных видео, а также фигурировал в эпизодических ролях многосерийных проектов.

Первую узнаваемость Дэймон получил еще в подростковые годы. В течение трех сезонов он воплощал образ Фрэнка Эрролла в телевизионной саге "Семья Салливан". А широкую популярность во всем мире Херриман приобрел, став голливудским актером. Его карьера в США началась в 2004 году, а зрителям он запомнился в роли Дьюи Кроу в ленте "Обоснование".

В актерском арсенале Херримана свыше ста киноролей, он работал с такими режиссерами, как Клинт Иствуд, Стивен Содерберг, Квентин Тарантино и многими другими.

Свою личную жизнь актер предпочитает не афишировать, информации о ней нет в открытых источниках.