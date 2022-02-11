Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Дэймон Херриман

Дэймон Херриман

Damon Herriman
Дэймон Херриман
Дэймон Херриман Damon Herriman
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
31 марта 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Аделаида, Южная Австралия, Австралия
Рост
170 см
Биография Дэймона Херримана

Дэймон Херриман появился на свет 31 марта 1970 года в Аделаиде, расположенной на юге Австралии. Его отцом является известный театральный и киноактер Ноэль Херриман. Дэймон с ранних лет знал, что пойдет по стопам родителя. Впервые на экране Херриман-младший появился в восьмилетнем возрасте. Он принимал участие в съемках рекламных и музыкальных видео, а также фигурировал в эпизодических ролях многосерийных проектов.

Первую узнаваемость Дэймон получил еще в подростковые годы. В течение трех сезонов он воплощал образ Фрэнка Эрролла в телевизионной саге "Семья Салливан". А широкую популярность во всем мире Херриман приобрел, став голливудским актером. Его карьера в США началась в 2004 году, а зрителям он запомнился в роли Дьюи Кроу в ленте "Обоснование".

В актерском арсенале Херримана свыше ста киноролей, он работал с такими режиссерами, как Клинт Иствуд, Стивен Содерберг, Квентин Тарантино и многими другими.

Свою личную жизнь актер предпочитает не афишировать, информации о ней нет в открытых источниках.

Интересные факты о Дэймоне Херримане
  • Херриман дважды исполнил роль Чарльза Мэнсона: в сериале «Охотник за разумом» и в фильме «Однажды в... Голливуде». После этого многие были убеждены, что это не может быть совпадением, и тут замешан какой-нибудь покровитель актера, хотя в действительности на обе роли Дэймон проходил прослушивание.
  • За роль в сериале "Семья Салливан" Дэймон трижды стал номинантом на национальную премию Logie Award.
  • После участия в картине "Летающие врачи" Херриман получил ежегодную австралийскую премию "Пингвин" за выдающееся мастерство среди несовершеннолетних актеров.
  • В 2018 году Херриман получил премию Орри-Келли за вклад в развитие национальной идентичности Австралии.
  • В 2008 году Херриман получил приз в номинации "Лучшая мужская роль" за участие в короткометражной ленте "Объектив любви" на кинофестивале в Сент-Килде.
Фильмография Дэймона Херримана
Бюро магических услуг
Бюро магических услуг
фэнтези 2022, Австралия
0.0
Джуди и Панч
Джуди и Панч
драма 2019, Австралия
6.0
Однажды в... Голливуде
Однажды в... Голливуде
комедия, драма 2019, США
7.0
Молодые хулиганы
анимация, мюзикл, приключения 2018, США
0.0
Соловей
Соловей
криминал, драма 2018, Австралия
7.0
Маленькая смерть
Маленькая смерть
драма, мелодрама, комедия 2014, Австралия
7.0
Молодая кровь
Молодая кровь
криминал, драма, боевик 2014, Австралия
6.0
Искатель воды
Искатель воды
драма 2014, Австралия / Турция / США
6.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Джейми Дорнан теряет память и становится мишенью для злодеев в трейлере сериала «Турист» Все эпизоды уже доступны к просмотру.
Написать
11 февраля 2022 11:08
Опять коронавирус: премьеру «Кролика Питера 2» передвинули на лето Студия Sony приняла стратегическое решение.
Написать
11 марта 2020 09:23
Найден актер на роль Романа Полански в новом фильме Квентина Тарантино Очередное пополнение в касте нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Наконец найден актер на роль Романа Полански, в молодого и амбициозного режиссера образца 1969 года
Написать
29 августа 2018 12:43
Все новости
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Приложение киноафиши