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Бо Напп
Бо Напп
Beau Knapp
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Бо Напп
Beau Knapp
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Дата рождения
17 апреля 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
183 см
Биография Бо Наппа
Родился 17 апреля 1989 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Бо Наппа
Империя комаров
драма, ужасы, триллер
2020, Польша
5.0
Чёрное и синее
боевик, драма, триллер, криминал
2019, США
6.0
Крипто
триллер, криминал, драма
2019, США
5.0
Всегда верен
боевик, драма
2019, США / Великобритания
6.0
Жажда смерти
боевик, триллер, драма
2017, США
7.0
Песочный замок
драма, военный
2017, Великобритания
6.0
Грязная ложь
боевик, триллер, драма, криминал
2017, США
4.0
Подарок
триллер, детектив
2015, США
7.0
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15 сентября 2021 11:34
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23 ноября 2020 12:58
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Продюсерами проекта выступили создатели «Черного клановца» и «Прочь».
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13 мая 2020 12:43
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