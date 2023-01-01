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Чрезвычайная ситуация
Чрезвычайная ситуация, 2021: актеры и роли
Bisang seoneon
Чрезвычайная ситуация
2021 / Южная Корея
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7.3
Оцените
24
голоса
Рейтинг IMDb: 6.8
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Чрезвычайная ситуация, 2021: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Хан Джэ-рим
Han Jae-rim
В ролях
Сон Кан-хо
Song Kang-ho
Ли Бен-хон
Lee Byung-hun
Чон До-ён
Jeon Do-yeon
Ким Нам-гиль
Kim Nam-gil
Им Щи-ван
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