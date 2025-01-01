Меню
Чрезвычайная ситуация
Трейлеры фильма «Чрезвычайная ситуация»
Трейлеры фильма «Чрезвычайная ситуация»
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Этот вопрос волнует 99% зрителей: так что случилось с Софией из «Джона Уика 3»?
Самую жуткую таверну из «Властелина колец» на экране так и не показали: в нее даже Арагорн побоялся заходить
Вы думаете, Мустафа был верен одной Михринисе? Реальный шехзаде тайно женился несколько раз —за что, кстати, и поплатился
Этот тест опасно проходить голодным: попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по кадру с тортом
3 сезон «Метода» на носу, а вы вообще помните, чем кончился второй? Финал сериала объясняет, почему в продолжении не будет Есени
Без «Слова пацана» и «Нулевого пациента»: 3 российских сериала про СССР, которые нахваливают даже на Западе — 7,7+ на IMDb у каждого
Клык клыком вышибают: в Marvel тоже есть свой Дракула, и сейчас — идеальное время ввести его в MCU (и смыть позор «Морбиуса»)
Самый кассовый фильм в истории России возвращается: когда выйдет «Чебурашка 2», кто из актеров вернется?
Актер из «Долгой прогулки» рассказал, почему так сильно устал от съемок — и да, все из-за той особенности сюжета
Тест для выросших на советском кино: только внимательные вспомнят 5/5 кинолент по кадру с цирком
Образ «невинной овечки» рассеется как туман: правда о шехзаде Мустафе меняет все — и «Великолепный век» это скрыл
