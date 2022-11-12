Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Проклятие. Дом с прислугой 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чрезвычайная ситуация Чрезвычайная ситуация
Киноафиша Фильмы Чрезвычайная ситуация Отзывы о фильме «Чрезвычайная ситуация»
Bisang seoneon Чрезвычайная ситуация 2021 / Южная Корея
7.8 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Чрезвычайная ситуация»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Пак Джи-хок (Ли Бён-хон) едет на Гавайи из Сеула с юной дочкой Пак Су-мин (Ким Бо-мин), у нее экзема, и океанический климат должен помочь ей восстановить здоровье, но поездка завершится грандиозной бедой. Ученый психопат Рю Джин-сук (Им Щи-ван) планирует распылить смертельный штамм вируса, крайне контагиозного и чудовищно быстродействующего. На суше в этот момент помочь пассажирам пытаются следователь Ку Ин-хо (Сон Кан-хо), у которого в самолете летит жена, и амбициозная молодая министр Ким…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
lyudmila.denisowa2012 12 ноября 2022, 14:10
Оценка
Шикарный фильм! Игра актёров на высоте! Любителям пощекотать себе нервы- данный фильм обязателен к просмотру! 😊
Но есть один минус. На мой взгляд, фильм немного подзатянули. Но задумка, сюжет и исполнение на все 100%!!!
12 ноября 2022, 14:10 Ответить
Comon 15 ноября 2022, 01:37
Оценка
Ещё один супер корейский фильм. По всем статьям не уступает нашему Экипажу, а в чем то и превосходит. Ничуть не затянут, самое то, ведь ситуация и впрямь не сахар, действительно в фильме можно умереть всем с десяток раз, когда кажется что уже всё хорошо, начинается что то снова. И ведь реально всё. Абсолютно все китайские и корейские фильмы надо щас смотреть - один круче другого, и все под 2,5-3 часа, сказка просто!
15 ноября 2022, 01:37 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Хроники панголинов
Хроники панголинов 6 комментариев
Мармадюк
Мармадюк 8 комментариев
Офицеры
Офицеры 1 комментарий
Последний самурай
Последний самурай 1 комментарий
Зорро
Зорро 1 комментарий
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Related video
Эта рыжая бестия сводила с ума мужчин в 90-е: не поверите глазам, увидев Эльвиру Болгову сейчас
Больше не красавчик: схватитесь за голову, увидев постаревшего Дениса из «Глухаря»
Эти 3 вещи добавляют к возрасту 10 лет: дамам давно пора перестать так мучить волосы
Саша Мамаева из «Физрука» ошиблась с размером купальника и сразила фанатов наповал
Стилист превратил 65-летнюю женщину в красотку: оцените ее новый образ
В такую сложно не влюбиться: от фото молодой Тарасовой учащается пульс
Китаянка из «Такси 3» обманула время: ее фигуре позавидует любая школьница
Вот для чего на самом деле нужна бирка на чайном пакетике: а вы и не знали
Идеальные сережки для женщин 50+: эти 3 варианта будто созданы специально для них
Уже не тот красавчик: Шилов из «Ментовских войн» изменился не в лучшую сторону
Самая красивая девочка в мире выросла и показала, чем ее наградила природа (пикантное фото)
Все случилось внезапно: что известно о пропаже 71-летней Ирины Аллегровой
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше