Пак Джи-хок (Ли Бён-хон) едет на Гавайи из Сеула с юной дочкой Пак Су-мин (Ким Бо-мин), у нее экзема, и океанический климат должен помочь ей восстановить здоровье, но поездка завершится грандиозной бедой. Ученый психопат Рю Джин-сук (Им Щи-ван) планирует распылить смертельный штамм вируса, крайне контагиозного и чудовищно быстродействующего. На суше в этот момент помочь пассажирам пытаются следователь Ку Ин-хо (Сон Кан-хо), у которого в самолете летит жена, и амбициозная молодая министр Ким…
Но есть один минус. На мой взгляд, фильм немного подзатянули. Но задумка, сюжет и исполнение на все 100%!!!
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