По мотивам комиксов американского иллюстратора Джима Дэвиса были отсняты мультипликационные сериалы. А также была выпущена полнометражная анимационная трилогия, состоящая из таких мультфильмов: «Настоящий Гарфилд», «Фестиваль Гарфилда», «Комический спецназ Гарфилда».

В каком порядке смотреть все части «Гарфилда»

Инфантильный, но милый персонаж комиксов Дэвиса появился на больших экранах в середине 2004 года. Нельзя сказать, что дебютный фильм обрел головокружительную популярность в мире кинематографа. Тем не менее, полнометражная картинка британского режиссера Питера Хьюитта принесла своему создателю коммерческий успех. Предлагаем посмотреть две части американской кинокомедии по порядку.

2004, «Гарфилд»

В центре сюжета ленивый толстячок Гарфилд. Нагловатый кот живет с хозяином Джоном и просто обожает подшучивать над беднягой. Пушистый лентяй не устает шутливо издеваться и над Лукой, соседской собакой. Мышей Гарфилд принципиально не ест, зато дружит с мышонком Луисом. У главного героя есть друзья и среди кошачьих, например, Арлин и Нермел. Иными словами, прожорливый и эгоистичный питомец по-королевски устроился в доме своего любимого хозяина-холостяка. Да-да, кот-нарцисс действительно любит Джона и при этом мастерски им манипулирует.

Семейная идиллия нарушается, когда в кошечьей обители появляется незваный жилец. Гарфилд возмущен до невозможного и откровенно ненавидит ласкового щеночка по кличке Одди. В ревностном порыве циничный кот совершает массу бездумных, глупых поступков. Все это приводит к похищению Одди, теперь беззащитная зверушка в руках бессовестного злодея. Что же, Гарфилду придется срочно исправлять недопустимые, но все же допущенные ошибки…

2006, «Гарфилд 2: История двух кошечек»

Вторая часть медиафраншизы принадлежит сценаристу и режиссеру американского происхождения Тимоти Хиллу. Художественный фильм 2006 года представляет собой веселый и трогательный сиквел к киноистории Питера Хьюитта, основанный на все тех же комиксах Дэвиса. Примечательно, что в картине-продолжении элементы компьютерной анимации были совмещены с игрой актеров.

Хорошо известный нам кошатник Джон по стечению обстоятельств не успевает сделать заветное предложение своей возлюбленной. Лиз улетает в Англию по работе, у нее командировка. Тогда влюбленный котовладелец устремляется за дамой сердца, оставив Одди и Гарфилда в питомнике на временное содержание. Несложно догадаться, что своенравному коту такой расклад дел едва ли пришелся по вкусу. Зато неугомонным зверушкам понравилась другая идея – выбросить одежду из хозяйского чемодана, а затем спрятаться в нем. Одновременно в английском замке, в который улетела Лиз, скончалась его владелица. Племянник, рассчитывающий стать богачом, разъярен не на шутку. Ведь все богатства и сам замок леди завещала единственному любимчику – своему котику Принцу. Недовольный родственник пытается убить кота-соперника, но тщетно. В итоге Принц, Гарфилд и Одди встречают друг друга на одной из улочек Лондона…