Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Новости
Марк Диндал
Mark Dindal
Киноафиша
Персоны
Марк Диндал
Марк Диндал
Mark Dindal
Дата рождения
31 мая 1960
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Сценарист
Популярные фильмы
7.7
Looney Tunes: Космическое вторжение
(2024)
7.5
Похождения Императора
(2000)
7.1
Гарфилд
(2024)
Фильмография Марк Диндал
Жанр
Все
Анимация
Комедия
Приключения
Семейный
Сказка
Год
Все
2024
2006
2005
2000
1997
Все
7
Фильмы
6
Сериалы
1
Режиссер
5
Сценарист
5
7.1
Гарфилд
The Garfield Movie
приключения, анимация, комедия
2024, США
Смотреть трейлер
7.7
Looney Tunes: Космическое вторжение
The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie
приключения, анимация, комедия
2024, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.4
Новая школа императора
комедия
2006, США/Филиппины/Канада
5.8
Цыпленок Цыпа
Chicken Little
семейный, комедия, анимация, приключения
2005, США
5.9
Похождения императора 2: Приключения Кронка
Kronk's New Groove
анимация, комедия, семейный
2005, США
7.5
Похождения Императора
The Emperor's New Groove
анимация, приключения, сказка, семейный, комедия
2000, США
6.9
Коты не танцуют
Cats Don't Dance
анимация, комедия, семейный
1997, США
Новости о Марк Диндал
Прожорливый рыжий кот встречает своего отца в трейлере мультфильма «Гарфилд в кино»
Знаменитый рыжий кот уплетает лазанью в трейлере мультфильма «Гарфилд»
Новый анимационный фильм о Гарфилде обзавелся датой релиза
Хит Netflix «Ночной агент» вернулся с третьим сезоном и взорвал топы RT: критики поставили ему 100% «свежести»
Брагин ушел из СК в 5 сезоне «Первого отдела», но зрителям смешно: в такой поворот сложно поверить
«Домовёнок Кузя 2» выходит 19 марта 2026 года: в трейлере показали нового злодея — тут замешана Полина Гагарина (видео)
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667